Impresa al Centro sostiene il commercio con nuovi contributi

Fondi per le attività economiche a Gualdo Tadino

Gualdo Tadino, 12 giugno 2026 – L’iniziativa istituzionale per il rilancio del tessuto produttivo locale prosegue la sua marcia sul territorio umbro, registrando un impatto significativo sulla rete dei piccoli esercenti, come riporta il comunicato stampa di Luca Comodi – Ufficio stampa del Comune di Gualdo Tadino.

Il Comune di Gualdo Tadino ha tracciato un bilancio dettagliato delle misure economiche introdotte a partire dal 2018 per arginare la crisi del comparto commerciale e incentivare nuovi investimenti all’interno del nucleo antico della città. I dati ufficiali evidenziano un’erogazione complessiva che ha ormai raggiunto la soglia dei 100 mila euro, distribuita in maniera capillare a favore di ben 65 realtà imprenditoriali attive nella zona a traffico limitato e nelle vie limitrofe. L’intervento programmatico, denominato ufficialmente Impresa al Centro, è nato con l’obiettivo specifico di contrastare la desertificazione commerciale e stimolare l’ammodernamento delle strutture esistenti. Attraverso lo stanziamento di risorse a fondo perduto, l’ente municipale ha inteso offrire un supporto strutturale di lungo periodo, superando la logica dei sussidi temporanei e puntando su una pianificazione strategica pluriennale.

Attualmente, l’attenzione della macchina amministrativa è focalizzata sul completamento delle procedure relative all’annualità corrente. Con il bando pubblico del 2026 ancora pienamente operativo e accessibile, gli uffici comunali stimano di incrementare in modo considerevole la massa complessiva dei finanziamenti concessi dall’inizio della misura. Il traguardo esplicitato dalle istituzioni locali prevede il superamento della quota di 120 mila euro di contributi complessivi entro la fine dell’anno solare, ampliando ulteriormente la platea dei beneficiari ed estendendo l’efficacia della manovra economica. Questa continuità temporale ha permesso alle microimprese del territorio di pianificare gli interventi con maggiore serenità, potendo fare affidamento su un canale di finanziamento stabile e prevedibile. Di conseguenza, il modello operativo adottato nel borgo umbro ha destato un vivo interesse anche al di fuori dei confini della regione, venendo menzionato in diversi tavoli di confronto nazionali come un esempio virtuoso di gestione amministrativa a tutela dei centri storici minori.

Nonostante i riscontri numerici positivi messi a verbale dal dipartimento finanziario, l’architettura del piano continua a rimanere al centro di una serrata dialettica con le forze di opposizione consiliare, che sollevano perplessità sulla reale entità dei singoli stanziamenti. Di contro, i vertici dell’assessorato allo Sviluppo Economico respingono fermamente le definizioni riduttive utilizzate dalle minoranze politiche, sottolineando il valore strategico di ogni singolo euro investito. L’assessore Giorgio Locchi ha evidenziato come tali risorse abbiano concretamente permesso a decine di operatori economici di compiere importanti passi in avanti sul fronte dell’innovazione tecnologica, dell’efficientamento energetico dei locali, del rinnovamento degli arredi urbani e delle strategie di marketing promozionale. Secondo l’amministrazione, la scelta di sostenere chi crea occupazione e mantiene vive le strade del borgo antico rappresenta un preciso indirizzo politico volto a valorizzare il patrimonio cittadino, integrandosi con le parallele riforme della viabilità, l’ampliamento delle aree di sosta, la manutenzione degli spazi comuni e l’organizzazione di rassegne culturali.

Parallelamente alle misure di sviluppo industriale e commerciale, l’amministrazione ha disposto alcuni adeguamenti logistici per la gestione dei servizi cittadini durante la stagione calda. Nello specifico, la locale isola ecologica gestita dalla società Esa osserverà una rimodulazione temporanea degli orari di apertura al pubblico. Le nuove disposizioni orarie entreranno ufficialmente in vigore a partire da lunedì 15 giugno e resteranno valide fino al prossimo 5 settembre, al fine di ottimizzare le operazioni di conferimento dei rifiuti in concomitanza con l’aumento dei flussi turistici estivi.