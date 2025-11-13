Sportello Lilla a Gualdo Tadino, focus sui DCA

Incontro pubblico su famiglia, crisi e comunicazione

Lo Sportello Lilla di Gualdo Tadino avvia il suo percorso con un incontro pubblico dedicato ai Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), tema di crescente rilevanza sociale. L’appuntamento è fissato per sabato 15 novembre alle ore 10:00 presso la Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri”, primo evento dopo l’inaugurazione del servizio.

La giornata sarà occasione di confronto e ascolto, con l’obiettivo di offrire alla comunità strumenti di comprensione e dialogo su problematiche che coinvolgono famiglie e giovani. Il tema centrale, “Cosa sono i Disturbi dell’Alimentazione? La famiglia, il conflitto, la crisi e la comunicazione non violenta”, guiderà la riflessione collettiva.

A portare la propria esperienza sarà Maria Grazia Giannini, presidente dell’associazione Il Bucaneve, impegnata da oltre dieci anni nella sensibilizzazione e nel sostegno psicologico legato ai DCA. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto per chi desidera approfondire con competenza e sensibilità un argomento spesso circondato da silenzi e incomprensioni.

Lo Sportello Lilla, parte del progetto SiAmo e della Zona Sociale n. 7, nasce come spazio di ascolto e supporto, con l’intento di costruire una rete territoriale capace di favorire prevenzione e consapevolezza. L’iniziativa si propone di trasformare la biblioteca in un luogo di dialogo, dove la comunità possa sentirsi accolta e stimolata a riflettere.

Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 348 6545587, riferimento diretto per chi desidera partecipare o ricevere chiarimenti.