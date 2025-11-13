Arrivano 27.917 euro per servizi sanitari locali

Farmacia di Cerqueto rafforzata da fondi PNRR

La Farmacia Comunale di Cerqueto consolida il proprio ruolo di presidio sanitario grazie a un nuovo finanziamento. Dopo l’inaugurazione del 19 ottobre 2025, la struttura riceve un contributo di 27.917 euro nell’ambito del bando PNRR – Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 3 “Interventi speciali per la coesione territoriale”. Il decreto ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DDG n. 40/2025) inserisce il Comune di Gualdo Tadino tra i beneficiari, confermando l’impegno dell’Unione Europea – Next Generation EU nel sostegno alle farmacie rurali.

L’intervento mira a rafforzare i servizi di prossimità, ampliando l’accesso alle cure e introducendo prestazioni di telemedicina come ECG, Holter cardiaco e pressorio. La farmacia, già attiva con servizi CUP e distribuzione di farmaci, diventa così un punto di riferimento per la comunità, soprattutto nei centri minori.

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha sottolineato la soddisfazione per il risultato: l’investimento rappresenta un riconoscimento della qualità del lavoro svolto e delle scelte amministrative. La collaborazione con ESA, che ha acquisito e ristrutturato l’immobile concedendolo in locazione al Comune per vent’anni, ha reso possibile la realizzazione di un progetto destinato a durare nel tempo.

La farmacia non è solo un luogo di distribuzione, ma un presidio di assistenza sanitaria integrata, capace di rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini e di garantire un futuro più solido alla rete dei servizi territoriali. Con questo finanziamento, Cerqueto rafforza la propria centralità nella sanità locale, offrendo strumenti innovativi e vicini alle persone.