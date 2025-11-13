Arrivano 27.917 euro per servizi sanitari locali

13 Novembre 2025
Arrivano 27.917 euro per servizi sanitari locali

Farmacia di Cerqueto rafforzata da fondi PNRR

La Farmacia Comunale di Cerqueto consolida il proprio ruolo di presidio sanitario grazie a un nuovo finanziamento. Dopo l’inaugurazione del 19 ottobre 2025, la struttura riceve un contributo di 27.917 euro nell’ambito del bando PNRR – Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 3 “Interventi speciali per la coesione territoriale”. Il decreto ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DDG n. 40/2025) inserisce il Comune di Gualdo Tadino tra i beneficiari, confermando l’impegno dell’Unione Europea – Next Generation EU nel sostegno alle farmacie rurali.

L’intervento mira a rafforzare i servizi di prossimità, ampliando l’accesso alle cure e introducendo prestazioni di telemedicina come ECG, Holter cardiaco e pressorio. La farmacia, già attiva con servizi CUP e distribuzione di farmaci, diventa così un punto di riferimento per la comunità, soprattutto nei centri minori.

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha sottolineato la soddisfazione per il risultato: l’investimento rappresenta un riconoscimento della qualità del lavoro svolto e delle scelte amministrative. La collaborazione con ESA, che ha acquisito e ristrutturato l’immobile concedendolo in locazione al Comune per vent’anni, ha reso possibile la realizzazione di un progetto destinato a durare nel tempo.

La farmacia non è solo un luogo di distribuzione, ma un presidio di assistenza sanitaria integrata, capace di rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini e di garantire un futuro più solido alla rete dei servizi territoriali. Con questo finanziamento, Cerqueto rafforza la propria centralità nella sanità locale, offrendo strumenti innovativi e vicini alle persone.

 
