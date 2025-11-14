Uomo ritrovato vivo dopo ore di ricerche a Nocera Umbra

Operazione congiunta salva un disperso in ipotermia

Un uomo scomparso la sera dell’11 novembre nelle campagne di Nocera Umbra è stato ritrovato dopo quasi ventiquattro ore di ricerche, in condizioni di ipotermia ma cosciente, grazie a un’operazione congiunta condotta dai Carabinieri della stazione locale, dal Nucleo Forestale e dai Vigili del Fuoco. L’intervento, scattato dopo la segnalazione del datore di lavoro preoccupato per il mancato rientro del dipendente, ha permesso di rintracciare il disperso in località Acciano-Fossaccio, a circa 400 metri dal veicolo aziendale lasciato acceso.

Le indagini si sono concentrate grazie alla localizzazione del cellulare e al ritrovamento di un berretto abbandonato tra i rovi, indizio che ha orientato le squadre verso un pendio impervio. Dopo un’ora di perlustrazione, l’uomo è stato individuato in un campo, stremato dal freddo ma ancora vigile. Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Foligno, dove è tuttora ricoverato ma fuori pericolo.

Il Sindaco Virginio Caparvi ha espresso gratitudine e soddisfazione per l’esito positivo delle operazioni, sottolineando l’importanza del coordinamento tra le diverse forze impegnate sul territorio. La vicenda ha messo in luce la tempestività e la professionalità dei soccorritori, capaci di trasformare una situazione di grave rischio in un salvataggio riuscito.

L’episodio ha suscitato forte emozione nella comunità locale, che ha seguito con apprensione le ore di ricerca. La collaborazione tra istituzioni e cittadini ha dimostrato come la sinergia possa rivelarsi decisiva nei momenti di emergenza.