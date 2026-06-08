1000 Miglia a Gubbio cresce l’attesa per lo storico transito

I motori storici accendono la passione del pubblico a Gubbio

Gubbio, 8 giugno 2026 – L’attesa sta per terminare nelle strade del territorio eugubino. Venerdì 12 giugno 2026, la città di Gubbio accoglierà il prestigioso passaggio della 1000 Miglia, la storica competizione automobilistica definita da molti come la corsa più affascinante del mondo. Il celebre convoglio internazionale porterà nel cuore del centro cittadino un eccezionale museo viaggiante, composto da vetture storiche di inestimabile valore culturale e collezionistico provenienti da ben 33 nazioni differenti, come riporta il comunicato del Comune di Gubbio.

Il percorso della carovana si snoderà attraverso i paesaggi più suggestivi dell’Umbria prima di fare il suo ingresso trionfale nel comprensorio locale. La tappa arriverà infatti dopo aver toccato i centri di Terni, Foligno, Assisi e Gualdo Tadino. Successivamente, le auto d’epoca e i mezzi ufficiali di supporto dell’organizzazione faranno il loro ingresso a Gubbio giungendo dalla zona di via di Porta Romana. L’obiettivo principale di questa manifestazione resta la valorizzazione del connubio unico tra l’eccellenza motoristica globale e il patrimonio storico delle città italiane.

Sosta in Piazza Quaranta Martiri e modifiche al traffico

Il fulcro centrale dell’evento sarà rappresentato dalla suggestiva sosta prevista in Piazza Quaranta Martiri. Questo ampio spazio urbano si trasformerà in un palcoscenico unico, dove i residenti e i numerosi turisti attesi potranno ammirare da vicino i veicoli. Proprio per permettere lo svolgimento regolare dell’intera kermesse e tutelare l’incolumità pubblica, l’amministrazione comunale ha predisposto una serie di imponenti provvedimenti di restrizione del traffico veicolare.

La Polizia Locale ha infatti coordinato un piano straordinario per la gestione delle strade che interesserà le principali vie d’accesso al nucleo storico e i punti di sosta nevralgici. Gli automobilisti dovranno prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà installata nelle prossime ore per indicare i percorsi alternativi. Pertanto, l’accesso a Piazza Quaranta Martiri sarà strettamente regolamentato e vietato alla normale circolazione per tutta la durata del transito.

DIVIETI DI SOSTA

Dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di venerdì 12 giugno, e comunque fino al termine della manifestazione, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione nelle seguenti aree:

 Via Dante (nel tratto compreso tra Via Savelli della Porta e Corso Garibaldi);

 Via Savelli della Porta (tra Via Nelli e Via Dante);

 ultimo stallo di Via Nelli in prossimità di Via Savelli;

 Corso Garibaldi;

 Piazza Quaranta Martiri (ad eccezione del tratto antistante l’ex Inam);

 Parcheggio retrostante l’edicola di Piazza Quaranta Martiri;

 Largo San Francesco;

 Via Beni;

 Piazza San Giovanni;

 Via delle Conce;

 Via dei Battilana;

 Via Nuti;

 Via Massarelli;

 Via Gioia (nel tratto compreso tra Via Cairoli e Via della Repubblica);

 Via della Repubblica;

 Tutti i vicoli afferenti a Via Piccardi e Via della Repubblica.

DIVIETI DI TRANSITO

Nella stessa fascia oraria sarà vietata la circolazione veicolare nelle strade sopra elencate interessate dal percorso e dalla sosta delle vetture.

ZTL E MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

Per consentire il passaggio del convoglio:

 il varco ZTL di Porta Romana sarà chiuso dalle ore 9.00 alle ore 17.00;

 verrà invertito il senso di marcia di Via Savelli della Porta (tratto Via Dante-Via Nelli);

 verrà invertito il senso di marcia di Via Nelli;

 Porta degli Ortacci sarà riservata esclusivamente ai mezzi di soccorso.

PERCORSI DI USCITA OBBLIGATORI

Per agevolare la circolazione nelle aree limitrofe sono previsti specifici percorsi obbligatori:

 i veicoli in sosta nelle zone di Via Tondi e Via Toschi Mosca dovranno uscire verso Via

Benamati;

 i veicoli presenti nell'area ex Inam di Piazza Quaranta Martiri dovranno uscire verso Via

Cavour;

 i veicoli provenienti da Via Armanni dovranno dirigersi verso Via di Fonte Avellana.

PARCHEGGI RISERVATI AI TITOLARI DI CONTRASSEGNO DISABILI

In Largo di Porta Marmorea, nell’area retrostante la garitta della Polizia Locale, sarà istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 17.00 ad eccezione dei veicoli al servizio di persone titolari di contrassegno di disabilità. L’amministrazione comunale invita cittadini, residenti e attività economiche a programmare per tempo i propri spostamenti, prestando attenzione alla segnaletica temporanea che verrà installata nei prossimi giorni.

L’arrivo della 1000 Miglia rappresenta per Gubbio una straordinaria occasione di promozione turistica e di visibilità internazionale: un evento che unirà il fascino dei grandi motori alla bellezza del centro storico cittadino, trasformando per un giorno Gubbio in una delle capitali mondiali del motorismo storico.

Gli uffici comunali sottolineano come queste temporanee modifiche siano assolutamente indispensabili per garantire la massima sicurezza a tutti i partecipanti, agli spettatori presenti e a coloro che risiedono nelle aree coinvolte dal percorso. La complessa macchina organizzativa locale si sta muovendo in stretta sinergia con i responsabili della sicurezza dell’evento per minimizzare i disagi alla cittadinanza, preservando al contempo l’atmosfera festosa che caratterizza questa storica manifestazione italiana.

La viabilità ordinaria subirà temporanee deviazioni anche lungo le direttrici adiacenti a via di Porta Romana, determinando la chiusura progressiva dei tratti stradali al momento del passaggio delle vetture. Le autorità raccomandano caldamente di pianificare con ampio anticipo gli spostamenti all’interno del centro urbano durante la giornata di venerdì, al fine di evitare congestioni e facilitare il regolare deflusso dei veicoli d’epoca coinvolti nella storica manifestazione sportiva.