Senso Civico Cercasi City Angels 2026 a Gubbio

Otto edizioni per giovani tra 17 e 20 anni a luglio

Un progetto che forma cittadini responsabili

Torna per l’ottava volta a Gubbio l’iniziativa “Senso Civico Cercasi – City Angels”. Il progetto è promosso dal Rotary Club Gubbio in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Giovanili e l’Ufficio Informagiovani del Comune di Gubbio. L’edizione 2026 si svolgerà dal 6 al 17 luglio. L’obiettivo principale resta quello di avvicinare i ragazzi alla cura degli spazi pubblici e al valore del bene comune.

Dieci borse lavoro per trenta ore di attività

L’iniziativa mette a disposizione dieci borse lavoro dal valore di 150 euro ciascuna. Possono presentare domanda i giovani residenti nel Comune di Gubbio di età compresa tra i 17 e i 20 anni. L’esperienza pratica prevede un totale di trenta ore distribuite nell’arco di due settimane. I partecipanti saranno accompagnati da tutor esperti durante le operazioni di manutenzione e valorizzazione di luoghi significativi della città. Prima dell’avvio delle attività è previsto un momento formativo dedicato alla sicurezza e agli aspetti organizzativi.

Una storia iniziata nel 2016

Il progetto è partito per la prima volta nel 2016. Ha subito una sola interruzione durante gli anni dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Nel tempo è diventato un appuntamento consolidato per l’educazione alla cittadinanza attiva dei giovani eugubini. L’approccio è basato sull’esperienza diretta: i ragazzi imparano prendendosi cura del patrimonio collettivo, sviluppando senso di appartenenza e spirito di collaborazione.

Le parole dell’assessore Carlotta Colaiacovo

Carlotta Colaiacovo, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Gubbio, sottolinea l’importanza del percorso. “City Angels è un progetto che negli anni ha saputo lasciare un segno importante nella crescita di tanti giovani eugubini”, dichiara. “Insegna attraverso l’esperienza diretta il valore della partecipazione, della cura dei beni comuni e dell’impegno verso la propria comunità. È un’iniziativa che mette al centro i ragazzi, offrendo loro un’occasione concreta per sentirsi parte attiva della città e contribuire al suo miglioramento”. L’assessore ringrazia infine il Rotary Club Gubbio per aver creduto e continuato a investire in questo percorso, definendolo un esempio virtuoso di collaborazione tra associazionismo e istituzioni.

Come presentare la domanda di partecipazione

Le candidature devono essere inviate entro il 22 giugno 2026. Qualora il numero delle richieste superi i posti disponibili, il Comune effettuerà una selezione tramite colloquio motivazionale. L’esperienza rappresenta per i ragazzi un’opportunità concreta per mettersi in gioco, imparare un mestiere civico e contribuire attivamente al miglioramento della propria città.