Basket a Gubbio la vittoria contro il Basket Terni

Il punteggio 65-56 nella partita del derby umbro

GUBBIO, 12 gennaio 2026 – Il 2026 sotto canestro inizia nel migliore dei modi per l’EMI Basket Gubbio, che nella cornice casalinga della Polivalente piega la resistenza del Basket Terni per 65-56. Una vittoria fondamentale per il morale e per la classifica, arrivata al termine di un match intenso e ricco di capovolgimenti di fronte, che ha visto i padroni di casa capaci di reagire a un avvio complicato e di gestire con maturità le fasi cruciali del finale di gara. Questo successo segna il debutto vincente nel girone di ritorno, confermando la crescita del gruppo eugubino davanti al proprio pubblico. come riporta il comunicato di Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio.

La sfida si è aperta con un brivido per gli eugubini: Terni ha sorpreso la difesa locale con un parziale fulmineo di 7-0, approfittando di una partenza contratta e delle polveri bagnate dell’attacco biancoblu. A scuotere l’ambiente è stata una schiacciata acrobatica di Carter nel cuore dell’area avversaria, un gesto atletico che ha restituito fiducia a tutto il collettivo. Se Terni si è affidata inizialmente alla verve realizzativa del duo Bassetti-Marra, il Basket Gubbio è rimasto agganciato alla partita grazie alla precisione chirurgica di Marcone, autore di tre triple pesanti che hanno permesso di chiudere la prima frazione in leggero vantaggio sul 20-19.

Dopo un secondo quarto caratterizzato da un nuovo strappo ternano guidato da Carenza e da una successiva reazione d’orgoglio eugubina, il vero punto di svolta del match di basket è arrivato nella ripresa. Al rientro dagli spogliatoi, i ragazzi di Gubbio hanno cambiato marcia in difesa, alzando l’intensità e costruendo un parziale decisivo di 9-0 grazie alle giocate di Berti e Mulazzani. Il sorpasso ha messo pressione agli ospiti, che sono comunque rimasti in scia grazie ai canestri di Carenza, chiudendo il terzo periodo sotto di sole tre lunghezze. La tensione agonistica è rimasta altissima, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto senza risparmiare energie fisiche.

L’ultimo quarto è stato un autentico test di nervi saldi. Quando Terni si è rifatta sotto minacciosamente fino al -2, capitalizzando i falli subiti con precisione millimetrica dalla lunetta attraverso le mani di Bassetti e Comastri, il Basket Gubbio non ha perso la bussola. La gestione lucida degli ultimi possessi, unita a una difesa ermetica che ha concesso pochissimi tiri puliti, ha permesso ai padroni di casa di piazzare l’allungo definitivo. La freddezza nei minuti finali ha premiato la maggiore profondità del roster eugubino, sigillando il punteggio sul 65-56 tra gli applausi del pubblico amico che ha gremito le tribune della Polivalente.

Prossimo impegno per il Basket Gubbio domenica 18, con palla a due alle ore 18, in trasferta ad Alba Adriatica.

BASKET GUBBIO – BASKET TERNI 65-56

BASKET GUBBIO: Di Simone 9, Beccafichi, Cecchini R. 2, Marcone 9, Bianchi

ne, Mulazzani 14, Carter Yelamos 15, Berti 11, Vispi ne, Flamini, Razzi 3,

Palazzari 2. All. Cecchini L.

BASKET TERNI: Quartuccio, Buccini 7, Mandrelli ne, Marra 13, Leoni ne,

Comastri 2, Donkor 6, Amadio ne, Kovachev ne, Bassetti 17, Carenza 11,

Asante. All. Cilio

PARZIALI: 20-19, 11-15, 17-11, 17-11.

PROGRESSIVI: 20-19, 31-34, 48-45, 65-56.

Usciti per 5 FALLI: Marra (Basket Terni), Carenza (Basket Terni)