Draft 2026 entusiasma Gubbio con un evento ricco di talento

Grande partecipazione a Gubbio per l’avvio della stagione Jr NBA
Il Draft 2026 della Jr. NBA WNBA FIP ha preso ufficialmente il via nella mattinata di domenica 11 gennaio a Gubbio, trasformando il palasport cittadino in un punto di incontro per centinaia di giovani appassionati di basket. L’avvio della nuova stagione ha registrato un entusiasmo immediato, con le società umbre abbinate alle franchigie NBA in un clima di festa, curiosità e forte coinvolgimento delle famiglie.
L’evento ha visto la presenza di figure di primo piano del movimento cestistico nazionale e internazionale. Tra gli ospiti più attesi, Luca Banchi, allenatore della Nazionale Italiana, accolto da un pubblico caloroso e particolarmente numeroso. Accanto a lui, Stefano Lupattelli, international scouting consultant dei Golden State Warriors, il segretario generale FIP Maurizio Bertea, il team director del settore femminile azzurro Roberto Brunamonti, oltre ai rappresentanti istituzionali del territorio, tra cui il vicesindaco di Gubbio Francesco Gagliardi e i delegati del CONI regionale.
La giornata ha rappresentato un momento di grande visibilità anche per la FIP Umbria, guidata dal presidente Gianni Antonelli, e per la società Basket Gubbio, presente al completo con il presidente Pierangelo Belbello. L’atmosfera, resa ancora più vivace dalla partecipazione di tantissimi giovani atleti, ha confermato la capacità del progetto Jr NBA WNBA FIP di unire formazione, sport e valori educativi.
Durante la cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti con borse di studio a Martina Bei, Alessandro Frau e Lucrezia Bartolini, premiati tra gli applausi di un pubblico che ha riempito gli spalti con entusiasmo e partecipazione.
La presenza di coach Banchi ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata. Al termine del Draft, il tecnico azzurro ha guidato un allenamento dedicato al gruppo College Umbria 2012, offrendo ai giovani atleti un’occasione unica di confronto diretto con uno dei protagonisti del basket italiano. Successivamente ha tenuto un clinic rivolto agli allenatori, un appuntamento formativo che ha messo al centro la crescita tecnica e la condivisione delle competenze.
L’intera manifestazione ha incarnato pienamente lo spirito del Draft 2026: unire sport, educazione e comunità attraverso un percorso che valorizza i giovani e promuove l’eccellenza tecnica. La risposta del pubblico e la qualità degli interventi hanno confermato la solidità di un progetto che continua a crescere e a radicarsi nel territorio umbro.
Il draft ha visto i seguenti abbinamenti:
FEMMINILE
Div. F/Umbria
New Orleans Pelicans: Basket Passignano
Boston Celtics: Basket Gualdo
Chicago Bulls: P.F. Umbertide
Cleveland Cavaliers: Pink Basket Terni
Detroit Pistons: Virtus Assisi
Indiana Pacers: Pallacanestro Perugia
Milwaukee Bucks: Blu Basket Spoleto
MASCHILE
Div. Northwest
Oklahoma City Thunder: Basket Gualdo ‘96
Portland Trail Blazers: Virtus Assisi
Denver Nuggets: Pall. Perugia Ellera 1
Minnesota Timberwolves: Basket Passignano
Uthah Jazz: UBS Foligno
Div. Pacific
Los Angeles Clippers: Pallacanestro Giromondo
Golden State Warriors: Perugia Basket Rosso
Phonix Suns: Basket Bosico
Sacramento Kings: Basket Gubbio
Los Angeles Lakers: Deruta Basket
Div. Southeast
Miami Heat: Basket Todi
Washington Wizards: Perugia Basket Bianco
Charlotte Hornets: Nestor Basket Marsciano
Atlanta Hawks: B.C. Fratta
Orlando Magic: Pall. Perugia – Ellera 2
Div. Southwest
San Antonio Spurs: Tiferno Pallacanestro
Houston Rockets: Union Basket Terni
Memphis Grizzlies: Val di Ceppo Basket
Dallas Mavericks: Arrapaho Basket
