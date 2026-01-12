Draft 2026 entusiasma Gubbio con un evento ricco di talento

Grande partecipazione a Gubbio per l’avvio della stagione Jr NBA

Il Draft 2026 della Jr. NBA WNBA FIP ha preso ufficialmente il via nella mattinata di domenica 11 gennaio a Gubbio, trasformando il palasport cittadino in un punto di incontro per centinaia di giovani appassionati di basket. L’avvio della nuova stagione ha registrato un entusiasmo immediato, con le società umbre abbinate alle franchigie NBA in un clima di festa, curiosità e forte coinvolgimento delle famiglie.

L’evento ha visto la presenza di figure di primo piano del movimento cestistico nazionale e internazionale. Tra gli ospiti più attesi, Luca Banchi, allenatore della Nazionale Italiana, accolto da un pubblico caloroso e particolarmente numeroso. Accanto a lui, Stefano Lupattelli, international scouting consultant dei Golden State Warriors, il segretario generale FIP Maurizio Bertea, il team director del settore femminile azzurro Roberto Brunamonti, oltre ai rappresentanti istituzionali del territorio, tra cui il vicesindaco di Gubbio Francesco Gagliardi e i delegati del CONI regionale.

La giornata ha rappresentato un momento di grande visibilità anche per la FIP Umbria, guidata dal presidente Gianni Antonelli, e per la società Basket Gubbio, presente al completo con il presidente Pierangelo Belbello. L’atmosfera, resa ancora più vivace dalla partecipazione di tantissimi giovani atleti, ha confermato la capacità del progetto Jr NBA WNBA FIP di unire formazione, sport e valori educativi.

Durante la cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti con borse di studio a Martina Bei, Alessandro Frau e Lucrezia Bartolini, premiati tra gli applausi di un pubblico che ha riempito gli spalti con entusiasmo e partecipazione.

La presenza di coach Banchi ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata. Al termine del Draft, il tecnico azzurro ha guidato un allenamento dedicato al gruppo College Umbria 2012, offrendo ai giovani atleti un’occasione unica di confronto diretto con uno dei protagonisti del basket italiano. Successivamente ha tenuto un clinic rivolto agli allenatori, un appuntamento formativo che ha messo al centro la crescita tecnica e la condivisione delle competenze.

L’intera manifestazione ha incarnato pienamente lo spirito del Draft 2026: unire sport, educazione e comunità attraverso un percorso che valorizza i giovani e promuove l’eccellenza tecnica. La risposta del pubblico e la qualità degli interventi hanno confermato la solidità di un progetto che continua a crescere e a radicarsi nel territorio umbro.

Il draft ha visto i seguenti abbinamenti:

FEMMINILE

Div. F/Umbria

New Orleans Pelicans: Basket Passignano

Boston Celtics: Basket Gualdo

Chicago Bulls: P.F. Umbertide

Cleveland Cavaliers: Pink Basket Terni

Detroit Pistons: Virtus Assisi

Indiana Pacers: Pallacanestro Perugia

Milwaukee Bucks: Blu Basket Spoleto

MASCHILE

Div. Northwest

Oklahoma City Thunder: Basket Gualdo ‘96

Portland Trail Blazers: Virtus Assisi

Denver Nuggets: Pall. Perugia Ellera 1

Minnesota Timberwolves: Basket Passignano

Uthah Jazz: UBS Foligno

Div. Pacific

Los Angeles Clippers: Pallacanestro Giromondo

Golden State Warriors: Perugia Basket Rosso

Phonix Suns: Basket Bosico

Sacramento Kings: Basket Gubbio

Los Angeles Lakers: Deruta Basket

Div. Southeast

Miami Heat: Basket Todi

Washington Wizards: Perugia Basket Bianco

Charlotte Hornets: Nestor Basket Marsciano

Atlanta Hawks: B.C. Fratta

Orlando Magic: Pall. Perugia – Ellera 2

Div. Southwest

San Antonio Spurs: Tiferno Pallacanestro

Houston Rockets: Union Basket Terni

Memphis Grizzlies: Val di Ceppo Basket

Dallas Mavericks: Arrapaho Basket