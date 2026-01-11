Prestazione dominante del Rugby Gubbio contro Roma Olimpic

Rugby Gubbio domina in casa e supera Roma Olimpic per 36-0

Il Rugby Gubbio inaugura il 2026 con una prova di forza che lascia il segno e conferma la crescita della squadra, come riferisce l’ufficio stampa del Rugby Gubbio. Nella sfida interna contro il Rugby Roma Olimpic Club, i lupi eugubini impongono ritmo, intensità e qualità, conquistando un netto 36-0 che racconta molto più di un semplice risultato. La formazione guidata da coach McDonnell, composta in larga parte da giovani cresciuti nel vivaio, affronta il match con determinazione e maturità, nonostante il terreno pesante e il freddo pungente che hanno accompagnato l’intero pomeriggio.

La partita si apre con un’immediata accelerazione dei padroni di casa: il capitano Alessandro Fioriti trova il varco giusto e schiaccia la prima meta dell’anno, trasformata con precisione da Dehan Neethling. È il segnale che Gubbio è entrato in campo con la giusta mentalità. Pochi minuti più tardi arriva la seconda marcatura, firmata da Anru Louis Van Rhyn, seguita dalla meta di Silvano Broqua, nuovamente trasformata da Dehan. Prima dell’intervallo, Fioriti completa la sua doppietta personale, chiudendo un primo tempo dominato in ogni fase del gioco.

Il 24-0 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi fotografa un Rugby Gubbio solido, avanzante e capace di gestire il possesso con ordine, concedendo pochissimo agli avversari. La mischia eugubina, in particolare, impone la propria superiorità per tutti gli 80 minuti, garantendo palloni puliti e continuità offensiva.

Nella ripresa il Rugby Roma Olimpic prova a reagire, ma la difesa umbra resta compatta e attenta. È ancora Gubbio a colpire: prima con la meta di Dehan Neethling, poi con una marcatura del pacchetto di mischia, che suggella una prestazione collettiva di grande consistenza. Il 36-0 finale rispecchia fedelmente l’andamento della gara e conferma la squadra al quarto posto del Girone 4 del Campionato Nazionale di Serie B, una posizione che testimonia il lavoro svolto dallo staff tecnico e dalla rosa.

Coach McDonnell definisce la prova “molto soddisfacente”, sottolineando la maturità con cui i suoi ragazzi hanno affrontato ogni fase del match. Accanto a lui, gli assistenti Menichetti, Bossi, Rogari e Sollevanti continuano a contribuire alla crescita di un gruppo che sta dimostrando identità e ambizione. Tra i protagonisti della giornata spicca Sebastiano Capannelli, eletto Castel D’Alfiolo Man of the Match grazie a una prestazione completa e generosa. Da segnalare anche il debutto in Serie B di Rocco Artuso, accolto con entusiasmo dal pubblico e dai compagni.

Prossimi appuntamenti



La Serie B del Rugby Gubbio tornerà in campo domenica 18 Gennaio in casa dei Cavalieri Union Prato Sesto. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sull’app VEO LIVE.

I Risultati del Girone 4



Perugia – Alto Lazio 11-19

Siena – Cavalieri Union 35-28

Gubbio – Roma Olimpic Club 36-0

Unione Firenze – Lions amaranto 27-19

Colleferro – Olbia 6-10

Classifica aggiornata (Settima giornata)



Lions Alto Lazio 33

Olbia Rugby 28

Rugby Perugia 28

Rugby Gubbio 25

Cavalieri Union 17

CUS Siena 17

Unione Firenze 13

Lions Amaranto 11

Colleferro Rugby 5

Roma Olimpic Club 1

Il Rugby Gubbio riparte dunque con una vittoria larga e convincente, che alimenta fiducia e consapevolezza in vista dei prossimi impegni di campionato. Una squadra giovane, affamata e sempre più determinata a lasciare il segno.