Gubbio inaugura nuovi appartamenti per l’autonomia inclusiva

Percorsi indipendenti per persone con disabilità grazie al PNRR

Saranno inaugurati lunedì 29 dicembre, alle 11, in via delle Fosse Ardeatine, i nuovi appartamenti destinati ai percorsi di autonomia per persone con disabilità, un tassello centrale del progetto che la Zona Sociale 7 sta portando avanti con il Comune di Gubbio come ente capofila. L’iniziativa rientra nell’investimento 1.2 del PNRR, finanziato con risorse del programma Next Generation EU, e punta a costruire opportunità concrete di vita indipendente attraverso esperienze abitative, relazionali e occupazionali pensate su misura, come riporta il comunicato dell’Ufficio stampa del Comune di Gubbio.

Gli appartamenti rappresentano un luogo in cui sperimentare quotidianità e responsabilità in un contesto protetto, accompagnati da operatori specializzati e da un modello di intervento che mette al centro la persona e le sue capacità. L’obiettivo è favorire percorsi graduali di autonomia, sostenendo chi vive una condizione di fragilità nel compiere scelte, sviluppare competenze e costruire relazioni significative.

All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Vittorio Fiorucci, l’assessore ai Servizi Sociali Lucia Rughi, i rappresentanti del raggruppamento di imprese formato da Asad e Nuova Dimensione – soggetti che gestiranno gli interventi – insieme agli operatori coinvolti e ai delegati degli altri Comuni della Zona Sociale 7. La loro partecipazione testimonia un impegno condiviso nel rafforzare una rete territoriale capace di offrire risposte moderne e inclusive.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia che mira a superare modelli assistenziali tradizionali, promuovendo invece percorsi personalizzati che valorizzano le potenzialità individuali. Gli appartamenti inaugurati diventano così un laboratorio di autonomia, un luogo dove sperimentare la vita adulta con il supporto necessario ma senza rinunciare alla libertà di crescere, scegliere e progettare il proprio futuro.