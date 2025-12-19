Tracem amplia il raggio d’azione con l’acquisto di SAM

Immobile decisivo dal dischetto: Inter ko, Bologna in finale di Supercoppa RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il Bologna vince ai calci di rigore contro l’Inter e conquista per la prima volta nella sua storia la finale della Supercoppa italiana (1-1 al 90′, 4-3 dopo i rigori). Decisivo il rigore trasformato da Immobile, tre gli errori dagli undici metri per i nerazzurri. Lunedì sera, alle ore 20.00, […]

Cina, nel 2024 agenzia nazionale CHINADA ha svolto oltre 23.000 test antidoping PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha condotto 23.604 test antidoping nel 2024 e ha individuato 34 violazioni delle norme antidoping, ha dichiarato l’Agenzia cinese antidoping (CHINADA) nel suo rapporto annuale pubblicato giovedì. Nel corso dell’anno, la CHINADA ha raccolto 27.384 campioni, indica il rapporto, con i controlli fuori dalle competizioni che hanno rappresentato oltre […]

Cina, galleria autostradale più lunga del mondo in funzione entro fine anno URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il tunnel Tianshan Shengli, il tunnel autostradale più lungo del mondo, sarà aperto al traffico entro la fine di quest’anno, consentendo un nuovo collegamento rapido tra le aree meridionali e settentrionali della regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina. Intervenendo a una conferenza stampa tenuta giovedì dall’Ufficio informazioni del […]

Anas, siglato l’accordo per il rinnovo del contratto 2025 – 2027 ROMA (ITALPRESS) – E’ stato siglato l’accordo per il rinnovo del contratto per i dipendenti delle Società del Gruppo Anas valido per il triennio 2025-2027.L’intesa introduce importanti innovazioni normative e gestionali, volte ad accompagnare l’azienda nel percorso di trasformazione digitale e a sostenerne gli obiettivi strategici. L’aggiornamento contrattuale rafforza l’efficienza operativa e le competenze interne, […]

Mattarella “Una democrazia di astenuti e assenti è più fragile” ROMA (ITALPRESS) – “Partecipazione sembra parola desueta in un tempo caratterizzato da una crescente astensione elettorale. Alle ultime elezioni regionali ha votato meno del 45 per cento degli aventi diritto. Nelle precedenti tornate la percentuale era già in discesa e dobbiamo purtroppo constatare che questa tendenza prosegue. Non ci si può stancare di ripeterlo: una […]

Cina, al via la fiera internazionale del turismo di Hainan HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La China International Travel Mart 2025, organizzata dal ministero della Cultura e del Turismo, ha preso il via venerdì a Haikou, capoluogo della provincia meridionale cinese di Hainan. E’ la prima volta che questo evento viene ospitato nella provincia. Secondo gli organizzatori, la fiera di tre giorni ha attirato oltre 1.000 […]

Riccardi “Camera italiana in Cina supporta la nostra comunità d’affari” ROMA (ITALPRESS) – La Camera di Commercio italiana in Cina “promuove le relazioni economiche, commerciali, industriali tra i due Paesi, fornisce supporto e mostra quello che è il valore della comunità d’affari italiana nel mercato cinese”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera di commercio italiana in Cina, Lorenzo Riccardi, intervistato dall’agenzia Italpress che, dopo […]

Spalletti “Roma esame di maturità, dobbiamo giocare da Juve” Torna fra i convocati Milik dopo oltre 570 giorni dall'ultima partita

BAT Italia, Di Paolo “Corporate Affairs chiave per trasformazione azienda” ROMA (ITALPRESS) – “Il corporate affairs è una figura manageriale a 360 gradi che racchiude public affairs e communication, fondamentale per operare in mercati altamente regolati come quello della nicotina”. Lo afferma Andrea Di Paolo, vicepresidente di BAT Italia e presidente del Comitato Esecutivo di Impact, la nuova community nata per promuovere questa professione, intervistato […]