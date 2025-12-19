Tracem amplia il raggio d’azione con l’acquisto di SAM

Nuova sede a Ragusa e flotta potenziata per il Sud Italia
Tracem compie un passo decisivo nel proprio percorso di crescita acquisendo SAM Autotrasporti, storica realtà di Ragusa attiva nel trasporto industriale e partner logistico dello stabilimento Colacem in Sicilia. L’operazione, perfezionata il 19 dicembre 2025, segna un ampliamento significativo della presenza dell’azienda nel Mezzogiorno, rafforzando un modello di integrazione logistica che negli ultimi anni ha sostenuto l’evoluzione del Gruppo Financo.
L’acquisizione comprende una flotta di 28 mezzi, elemento che consente a Tracem di incrementare la capacità operativa e garantire continuità ai servizi già attivi sul territorio. Un punto centrale dell’accordo riguarda la tutela del personale di SAM, che continuerà a operare all’interno della nuova struttura, valorizzando competenze consolidate e assicurando stabilità occupazionale in un settore che richiede professionalità esperte e affidabili.
Con l’ingresso della sede di Ragusa, Tracem raggiunge quattro filiali operative: Caravate (Varese), Rassina (Arezzo), Gubbio (Perugia) e Ragusa. Una rete che permette di coprire in modo più capillare il territorio nazionale, migliorando tempi di risposta, efficienza dei flussi e capacità di supporto alle aziende del Gruppo e ai clienti esterni.
L’operazione si inserisce in un percorso di sviluppo iniziato nel 1976, anno di fondazione di Tracem, che si avvicina così al traguardo dei 50 anni di attività con una strategia orientata alla modernizzazione dei processi e alla sostenibilità. Negli ultimi anni l’azienda ha investito in tecnologie, sicurezza e ottimizzazione dei trasporti, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e rendere più competitivo l’intero sistema logistico.
L’acquisizione di SAM rappresenta quindi un tassello strategico che consolida la presenza nel Sud Italia e rafforza la capacità di offrire servizi integrati lungo tutta la filiera. Un passo che conferma la volontà di Tracem di crescere mantenendo salde le proprie radici industriali e puntando su una logistica sempre più efficiente, moderna e orientata al futuro.
Commenta per primo