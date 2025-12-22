Vigili del fuoco salvano segugio bloccato sul Monte Cucco

Intervento rapido a Pian delle Macinare, cane recuperato illeso

Un intervento rapido, tecnico e ad alta complessità operativa ha permesso questa mattina di riportare in salvo un cane segugio rimasto bloccato su una parete particolarmente ripida del versante del Monte Cucco, in località Pian delle Macinare, nel territorio comunale di Costacciaro. Alle 9:00, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio è stata attivata per raggiungere l’animale, incapace di risalire o trovare un appiglio sicuro dopo essersi avventurato lungo un tratto scosceso durante una battuta di caccia.

I proprietari, presenti sul posto, hanno immediatamente richiesto aiuto dopo essersi resi conto che ogni tentativo autonomo di recupero avrebbe potuto mettere a rischio sia il cane sia loro stessi. La zona, caratterizzata da pendii instabili e rocce affioranti, ha reso necessario l’impiego delle tecniche Speleo Alpino Fluviali, procedure che i Vigili del fuoco utilizzano nei contesti più impervi e che richiedono una preparazione specifica.

Gli operatori hanno raggiunto l’animale calandosi lungo la parete con corde e imbraghi, mantenendo un contatto costante con la squadra di supporto a terra. Una volta individuato il punto esatto in cui il segugio era rimasto immobilizzato, i soccorritori hanno proceduto a metterlo in sicurezza, avvolgendolo in un’apposita imbracatura per animali e stabilizzandolo prima della risalita.

Il recupero è avvenuto senza esitazioni, con una manovra fluida che ha permesso di riportare il cane in superficie in pochi minuti. Una volta raggiunta la zona sicura, l’animale è stato riconsegnato ai proprietari, visibilmente sollevati. I Vigili del fuoco hanno verificato le condizioni del segugio, che non ha riportato alcuna conseguenza, né durante né dopo l’intervento.

L’episodio conferma ancora una volta la capacità delle squadre specialistiche di operare in contesti naturali complessi, dove la combinazione di competenze tecniche e rapidità decisionale diventa determinante. In un’area come quella del Monte Cucco, frequentata da escursionisti, speleologi e cacciatori, interventi di questo tipo rappresentano un presidio essenziale per la sicurezza del territorio.