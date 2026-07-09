Gubbio Polo Liceale Mazzatinti boom ottimi voti per maturità

Ottimi risultati per gli studenti dell’Esame di Stato a Gubbio
Gubbio, 9 luglio 2026 – Il bilancio finale relativo alle prove dell’Esame di Stato 2026 si è chiuso sotto il segno del massimo rendimento per la comunità scolastica locale, come riporta il comunicato del I.I.S. “G. Mazzatinti”. I dati emersi al termine delle valutazioni delle commissioni d’esame delineano una situazione di diffusa eccellenza per l’istituto d’istruzione superiore della città umbra. Su un organico complessivo composto da 205 studenti candidati che hanno completato con successo l’intero ciclo degli studi secondari superiori, ben 33 allievi sono riusciti a raggiungere il punteggio più alto consentito dai parametri ministeriali.
Nello specifico delle tabelle di scrutinio approvate, 14 alunni si sono aggiudicati la votazione massima accompagnata dalla menzione speciale della lode. Altri 19 candidati hanno invece totalizzato il voto tondo di 100 centesimi senza lode. Questo esito complessivo certifica in modo evidente l’efficacia metodologica dei programmi didattici adottati e la qualità complessiva delle attività di apprendimento che vengono sviluppate su base quotidiana all’interno della struttura scolastica.
L’analisi statistica dettagliata delle schede di valutazione evidenzia come il gruppo degli studenti che ha conseguito la votazione massima rappresenti una quota percentuale superiore al 16% rispetto al totale della popolazione studentesca diplomatasi in questa sessione estiva. Inoltre, quasi quattro studenti su dieci hanno terminato le prove d’esame riportando una valutazione finale uguale o superiore alla soglia dei 90 centesimi. Questo andamento positivo non è rimasto circoscritto a una singola area di studio, ma è risultato distribuito in maniera omogenea tra i differenti raggruppamenti didattici dell’istituto.
I risultati positivi hanno infatti riguardato tutti i percorsi formativi attivi nella struttura del polo. Le eccellenze sono state registrate nell’indirizzo Classico, nel percorso delle Scienze Umane, nel settore Scientifico tradizionale, nell’indirizzo Scientifico Sportivo e nel comparto Artistico. Le votazioni ottenute rappresentano il coronamento naturale di un percorso formativo pluriennale che è stato strutturato nel tempo grazie alla costante sinergia operativa tra la dedizione degli allievi, la qualificazione metodologica dei docenti, il supporto del personale di segreteria e la cooperazione delle famiglie.
La dirigente scolastica dell’istituto superiore, la professoressa Sabrina Antonelli, ha espresso formalmente i propri sentimenti di profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto dai ragazzi. Il capo d’istituto ha tenuto a precisare come queste votazioni di spicco diano il giusto merito al talento e alla determinazione personale applicata allo studio quotidiano. L’obiettivo primario della scuola resta comunque quello di valorizzare le attitudini di ciascun iscritto, guidando ogni singolo studente verso la piena espressione delle proprie personali potenzialità conoscitive.
Il successo formativo dei diplomati viene inteso dalla presidenza come il traguardo comune di un’intera collettività che investe risorse umane nel valore sociale della conoscenza, del merito e della crescita complessiva dei giovani cittadini. La dirigente Antonelli ha concluso rivolgendo a tutti i ragazzi che hanno superato la maturità i più vivi complimenti, formulando i migliori auspici per la prosecuzione dei loro percorsi personali, affinché possano affrontare i futuri impegni universitari e professionali con lo stesso entusiasmo e senso di responsabilità dimostrati in aula. Il polo scolastico conferma così il proprio ruolo centrale di riferimento educativo per il territorio di Gubbio.
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