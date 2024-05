Gubbio trionfa al Palio della Balestra: podio tutto eugubino

Gubbio ha celebrato con entusiasmo la vittoria al Palio della Balestra 2024, con un podio tutto locale. L’evento, che ha visto i balestrieri eugubini battere i rivali di Sansepolcro, ha coronato Emanuele Bartolini come vincitore del Palio, realizzato dall’artista Enzo Di Franco. Bartolini, giovane talento e membro del Gruppo Musici, ha preceduto Francesco Morelli e Rodolfo Radicchi, rispettivamente secondo e terzo classificato.

La giornata di festeggiamenti è iniziata alle 11 del mattino con il corteo dei Musici della Società Balestrieri che ha annunciato il Bando di Sfida per le vie di Gubbio. Nel pomeriggio, alle 16, i cortei storici delle due Società Balestrieri hanno sfilato per le strade della città, incontrandosi in via della Repubblica e dirigendosi verso Piazza Grande. Dopo la solenne “sonata” del Campanone e la benedizione degli armati in via dei Consoli, sono iniziate le celebrazioni ufficiali.

L’evento ha visto lo scambio dei doni, la lettura del bando di sfida e una spettacolare esibizione degli Sbandieratori di Sansepolcro. Intorno alle 17:30 è iniziata la competizione, con la prima verretta scoccata da Elia Guerrini Guadagni di Sansepolcro, vincitore del Palio di maggio a Gubbio, seguita dal tiro del capobanco eugubino Francesco Morelli. La competizione è stata serrata, con un totale di 46 tiri per Gubbio e 47 per Sansepolcro, mantenendo il pubblico con il fiato sospeso fino alla rimozione del tasso.

La cerimonia di rimozione del tasso, portato in braccio dai maestri d’arme delle due Società Balestrieri, è stata uno dei momenti culminanti della giornata. Mentre venivano estratte le verrette e stilata la classifica finale, gli Sbandieratori della Città di Gubbio hanno intrattenuto gli spettatori con una performance entusiasmante.

La giornata si è conclusa con l’annuncio della vittoria di Emanuele Bartolini, che ha vinto il Palio della Balestra in onore di Sant’Ubaldo per la prima volta. La vittoria è stata celebrata trionfalmente, con il corteo storico che ha sfilato per le vie di Gubbio, segnando un altro capitolo memorabile nella tradizione del Palio. Grazie all’impegno costante delle due Società Balestrieri, questa antica competizione continua a vivere, regalando emozioni e rafforzando il legame con la storia e le tradizioni locali.