Rugby Gubbio, vittoria di cuore espugnata a Firenze

I Lupi vincono 24-20 e consolidano la loro classifica

Il Rugby Gubbio torna dalla trasferta di Firenze con un successo che vale molto più dei quattro punti in classifica. Dopo la lunga pausa di novembre, la formazione guidata da coach McDonnell ha mostrato carattere e determinazione, imponendosi 24-20 sull’Unione Rugby Firenze in una gara intensa e combattuta fino all’ultimo pallone.

Gli eugubini hanno iniziato con grande aggressività, trovando subito la meta con Estrada, trasformata da Neethling. I padroni di casa hanno reagito prontamente, ribaltando il punteggio e chiudendo il primo tempo avanti 15-12 grazie a un calcio piazzato. Nella ripresa, Gubbio ha saputo rialzarsi con la doppietta di Giovanni Di Fiore, riportando equilibrio e fiducia. Firenze ha tentato nuovamente l’allungo, ma la risposta dei Lupi è stata immediata: Silvano Broqua ha firmato la meta decisiva, trasformata da Dehan, fissando il 24-20 finale.

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Dehan Neethling, Alessio Ghirelli, Fabio Minelli Riccardo Tomassoli, Giovanni Di Fiore, Leonardo Smacchi, Gabriele Estrada, Silvano Broqua, Luigi Pretotto, Lorenzo Urbanelli, Marco Caroli, Sebastiano Capannelli, Anru Louis Van Rhys, Alessandro Fioriti, Filippo Ferranti, Samuel Giacomini, Luca Minelli, Andrea Nucciarelli, Riccardo Fioriti, Giovanni Piobbichi, Francesco Lorenzi, Leonardo Fecchi.

Staff tecnico: Joe McDonnell (Headcoach), Agostina Vita, Paolo Menichetti, Giuliano Bossi, Roberto Rogari, Lucio Sollevanti.

Prossimi appuntamenti

La Serie B del Rugby Gubbio tornerà in campo, in casa, il 7 Dicembre contro i Lions Amaranto Livorno, squadra di grande esperienza che ha sempre dato vita a match molto combattuti.

Sabato 6 Dicembre i Lupi U14 saranno invece impegnati a Terni contro la compagine Ternana/RPG/Orvietana.

Calcio d’inizio ore 14:30 per tutti.

La partita ha raccontato di un gruppo capace di soffrire e reagire, mantenendo lucidità nei momenti più delicati. Ogni fase di gioco è stata una battaglia di centimetri, con entrambe le squadre pronte a ribattere colpo su colpo. Alla fine, la maggiore compattezza del Rugby Gubbio ha fatto la differenza, regalando ai tifosi un successo che conferma la crescita della squadra.

Il risultato non è solo un passo avanti in classifica, ma anche un segnale di maturità. La capacità di gestire la pressione in trasferta e di restare uniti fino al fischio finale dimostra che la squadra ha acquisito consapevolezza e solidità. Coach McDonnell ha sottolineato la determinazione dei suoi ragazzi, evidenziando come la vittoria sia frutto di lavoro quotidiano e spirito di gruppo.

La trasferta di Firenze diventa così un tassello importante nel percorso stagionale dei Lupi, che guardano con fiducia ai prossimi impegni. La Serie B si conferma un campionato duro e competitivo, ma il Rugby Gubbio ha dimostrato di avere gli strumenti per affrontarlo con coraggio e ambizione.

