Gubbio accoglie la Fiamma Olimpica con misure straordinarie

Divieti, sosta e trasporti modificati per il 10 dicembre

In vista del passaggio della Fiamma Olimpica previsto per mercoledì 10 dicembre 2025, l’amministrazione comunale ha predisposto un articolato piano di viabilità e sicurezza. L’obiettivo è garantire ordine e fluidità durante il transito della carovana olimpica, che attraverserà il cuore della città in una fascia oraria ben definita.

Dalle 7:45 alle 9:00 sarà vietato il transito lungo le principali arterie del centro storico, tra cui Via di Porta Romana, Corso Garibaldi, Piazza Grande, Via XX Settembre e Viale Leonardo da Vinci. Le limitazioni interesseranno anche vie secondarie come Via Baldassini, Via Gattapone e Largo di Porta Marmorea, tutte incluse nel percorso ufficiale.

I parcheggi subiranno restrizioni: le aree di Piazza Quaranta Martiri, Teatro Romano ed Ex Seminario saranno accessibili solo prima delle 7:45 o dopo le 9:00, mentre i parcheggi di S. Lucia e S. Benedetto resteranno raggiungibili da vie alternative. Durante il transito, le zone scolastiche di Via Rousseau e Viale Paruccini consentiranno un’unica uscita da Via Corta.

Previsti anche divieti di sosta con rimozione dalle 5:00 alle 9:00 in strade strategiche come Corso Garibaldi, Via Dante e Largo Menichetti. Il trasporto pubblico subirà modifiche: il capolinea dei bus sarà spostato temporaneamente nel parcheggio di Via Ubaldi dalle 7:30 alle 9:30.

Spazi riservati all’organizzazione includeranno il parcheggio interrato di San Pietro e un tratto di Via del Cavarello, dalle 5:00 alle 9:30, oltre a una porzione del parcheggio del Centro Commerciale Contessa dalle 8:00 alle 9:30.

Il Comune invita cittadini e visitatori a rispettare la segnaletica e a pianificare con anticipo i propri spostamenti. L’evento, di grande valore simbolico e storico, rappresenta un’occasione unica per la città, che si prepara ad accogliere la Fiamma con entusiasmo e partecipazione collettiva.