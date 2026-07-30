Teatro Romano Gubbio, successo per 65ª rassegna estiva

Nuovi spettacoli in arrivo e anteprima invernale in Umbria

🎭 La 65ª stagione estiva del Teatro Romano Gubbio registra un grande successo di pubblico, mentre questa sera nel parco archeologico viene presentata l’anteprima del cartellone invernale per garantire la continuità culturale prima del restauro

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Gubbio, 30 07 2026 – La sessantacinquesima edizione della Stagione Estiva del Teatro Romano di Gubbio si sta affermando come un evento centrale all’interno del panorama culturale della regione Umbria, come riporta il comunicato stampa di Federica Grandis, Responsabile Ufficio Stampa Comune di Gubbio. Giunti circa alla metà del percorso programmato per l’anno 2026, i riscontri numerici relativi all’affluenza e il forte gradimento manifestato sia dagli spettatori sia dai critici confermano l’ottimo andamento della manifestazione. Ogni sera le gradinate della suggestiva area archeologica eugubina accolgono un pubblico numeroso, a testimonianza del valore di un progetto che unisce la qualità delle proposte alla valorizzazione del patrimonio storico locale. Il cartellone artistico di quest’anno ha saputo fondere la presenza di importanti interpreti della scena teatrale nazionale con rappresentazioni d’autore, concerti musicali e significativi momenti di approfondimento legati a tematiche civili e sociali. Tra gli eventi più apprezzati spicca la messinscena intitolata Paolo Borsellino – Il custode del coraggio, magistralmente interpretata dall’attore Cristiano Arsi, che ha suscitato intense emozioni affrontando i temi della memoria storica e del dovere civico. Grandi consensi sono stati tributati anche all’intervento del divulgatore Mario Tozzi, così come alle opere classiche tra cui Caravaggio – Di chiaro e di oscuro, alla commedia di Plauto denominata Truculentus allestita dalla Compagnia Castalia, e al tradizionale spazio dedicato alla musica giovanile con il Gubbstock Festival.

I prossimi appuntamenti in cartellone

L’articolato programma estivo proseguirà nel corso delle prossime settimane con una serie di appuntamenti di notevole rilevanza artistica. Il pubblico attende con trepidazione la messa in scena delle Troiane di Euripide, prevista per il primo agosto, alla quale seguirà il 2 agosto la rappresentazione dei Menecmi di Plauto. Il 7 agosto sarà la volta del genere musicale con lo spettacolo NeverEnding Musical – Viaggio Musicale attraverso un Sogno, curato dalla Compagnia Teatrale Fantàsia, mentre l’8 agosto lo spazio sarà interamente dedicato alle sonorità rock con il Pink Floyd Show.

La prosa tornerà protagonista il 9 agosto grazie alla pièce intitolata La scomparsa di Majorana. Successivamente, il 12 agosto, la danza classica prenderà la scena con il celebre balletto Il lago dei cigni. Il 16 agosto la rassegna Gubbio No Borders proporrà l’evento L’anno che verrà, un sentito omaggio alla musica di Lucio Dalla che vedrà l’interpretazione di Peppe Servillo.

C’è grandissima attesa anche per l’evento Love Morricone del 13 agosto, un concerto tributo rivolto al maestro Ennio Morricone eseguito dal Coro Lirico Siciliano, che sarà reso unico dalla presenza di migliaia di candele accese. Proprio a causa della straordinaria richiesta, gli ultimissimi biglietti per questo appuntamento sono stati messi in vendita nella giornata di ieri per soddisfare le esigenze dei ritardatari. La conclusione della rassegna estiva, fissata per il 18 agosto, sarà affidata all’attore Luca Ward con il monologo intitolato Oggi voglio essere me stesso, un viaggio intimo nella vita di una delle voci più iconiche d’Italia.

La programmazione per l’inverno

A dimostrazione della volontà di dare stabilità all’offerta culturale cittadina, nella serata odierna presso il parco del Teatro Romano viene svelata in anteprima la nuova Stagione Invernale. Questo secondo progetto nasce da un lavoro di co-progettazione sviluppato in stretta sinergia con il Teatro Stabile dell’Umbria. Si tratta di un traguardo significativo sul piano della pianificazione condivisa, pensato appositamente per assicurare alla comunità eugubina appuntamenti artistici di assoluto rilievo anche in concomitanza con l’apertura del cantiere per la riqualificazione del Teatro Comunale, i cui interventi edilizi inizieranno ufficialmente a partire dal prossimo mese di aprile.

Anche durante il periodo invernale la città potrà fare affidamento su una proposta ricca, capace di attrarre i principali protagonisti del teatro italiano e produzioni di assoluto valore.

L‘assessore alla Cultura Paola Salciarini ha manifestato una profonda soddisfazione per gli ottimi traguardi che la Stagione Estiva sta collezionando. I dati di affluenza e l’alto profilo professionale dei soggetti coinvolti confermano la bontà del percorso amministrativo intrapreso. L’assessore ha infine ribadito come la presentazione anticipata della stagione al chiuso sia il chiaro risultato di una visione lungimirante, che permette di mantenere intatta la proposta del territorio grazie al legame con partner istituzionali qualificati.