Sconfitta esterna per il Gubbio che cade con il Chieti

Il quintetto di Cecchini cede nel finale dopo un avvio sprint
Gubbio, 11-03-2026 – L’ottava giornata di ritorno del campionato segna il capolinea della striscia vincente per l’EMI Basket Gubbio. Dopo aver inanellato sette successi consecutivi, la compagine umbra subisce una battuta d’arresto esterna per mano del Magic Basket Chieti, capace di imporsi 66-61 al termine di quaranta minuti ad alta tensione agonistica. La gara si è risolta soltanto nelle battute conclusive, premiando la maggiore lucidità dei padroni di casa nei momenti chiave del match, come riporta il comunicato di Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio.
L’approccio alla partita degli ospiti rasenta la perfezione. Nei primi sette minuti di gioco, il Gubbio domina il parquet con una difesa asfissiante e transizioni letali che portano il punteggio sul 16-3. Sembra l’inizio di un monologo biancoblù, ma la reazione abruzzese non si fa attendere. Sfruttando con precisione chirurgica i viaggi in lunetta, Chieti rosicchia punto su punto con otto tiri liberi a segno. Proprio sulla sirena del primo parziale, una conclusione pesante di Bini certifica il ritorno in scia dei locali, fissando il punteggio sul 16-14.
Il secondo periodo si sviluppa lungo i binari di un sostanziale equilibrio. Gli umbri tentano a più riprese di riprendere il largo, ma la formazione di casa resta incollata all’avversario con grande determinazione. Al riposo lungo, il tabellone premia ancora gli sforzi del Gubbio che conduce 35-28. Tuttavia, il rientro dagli spogliatoi rimescola completamente le carte. Chieti trova fluidità nel tiro dal perimetro, mentre le polveri del Gubbio si bagnano nonostante la buona costruzione dei giochi. Sale in cattedra Incremona, autore di una prestazione maiuscola da 19 punti totali, di cui 13 siglati solo nel terzo quarto. Il parziale di 26-10 ribalta l’inerzia e lancia i teatini sul 54-45.
Nell’ultima frazione, l’orgoglio del Gubbio emerge prepotentemente nonostante lo svantaggio fisico sotto le plance. La tensione agonistica raggiunge il culmine a cinque minuti dal termine quando il tecnico Cecchini viene espulso dagli arbitri. L’episodio scuote i biancoblù che, invece di sfaldarsi, producono l’ultimo sforzo arrivando fino al meno due. La rimonta però resta incompleta: Chieti gestisce con freddezza gli ultimi possessi e chiude la contesa. Carter e Mulazzani, rispettivamente con 15 e 14 punti, sono gli ultimi ad arrendersi. La squadra dovrà ora resettare immediatamente la mente in vista del derby umbro di sabato 14 alle ore 18.30 contro l’UBS Foligno.
MAGIC BASKET CHIETI – BASKET GUBBIO 66-61
Magic Basket Chieti: Incremona 19, Alba A., Burgani ne, Scanzano 3, Pennacchia ne, Bini 15, Alba F., Iannelli 8, Peres, Serafini 12, Mancini ne, Jahna 9. All. Castorina
EMI Basket Gubbio: Di Simone 4, Beccafichi 5, Cecchini R., Marcone 7, Mulazzani 14, Carter Yelamos 15, Berti, Vispi ne, Flamini ne, Razzi 3, Palazzari 5, Stroppa 8. All. Cecchini L. Parziali: 14-16, 14-19, 26-11, 12-15.
Progressivi: 14-16, 28-35, 54-46, 66-61.
5 falli: Jahna (Magic Basket Chieti), Beccafichi (EMI Basket Gubbio)
