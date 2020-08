Equilibri di bilancio, in arrivo “nuova linfa” per la ripartenza post Covid

Il consiglio comunale ha approvato ieri gli equilibri di bilancio 2020 del Comune di Gubbio. Nonostante le enormi difficoltà dovute alla crisi sanitaria non ancora chiusa, è stato approvato un bilancio con forti indirizzi di programmazione e progettazione. In particolare, come sottolinea l’assessore Giordano Mancini, “verrà potenziato il servizio manutentivo, con 300mila euro che serviranno all’acquisto di attrezzature e mezzi. Investiremo inoltre sul personale interno, con oltre 190mila euro che saranno utilizzati per intensificare l’attività manutentiva e di progettazione”.

Nonostante la drastica riduzione della tassa di soggiorno, verrà aumentato il finanziamento per attività culturali, sportive e turistiche, con circa 90mila euro che serviranno “ad agevolare ulteriormente le iniziative di rilancio e ripartenza della nostra città. Inoltre – prosegue l’assessore al Bilancio – tra avanzo e nuovi mutui daremo il via a oltre 3 milioni di euro di opere pubbliche e manutenzioni straordinarie sul territorio: un’altra operazione che darà nuova linfa e nuovo impulso anche alla ripresa economica”. L’assessore Mancini sottolinea anche come “il Comune non si stia dimenticando delle difficoltà contingenti che commercio, artigianato e impresa stanno affrontando: per tali motivi abbiamo scelto di ridurre la TARI di circa il 25% e l’IMU di circa il 10%, prolungando i termini per le rateizzazioni fino a 36 mesi. Con atti precedenti a ieri avevamo già allungato il ravvedimento operoso per l’IMU fino a fine ottobre, e azzerato la tassa per l’occupazione del suolo pubblico”.

Il consolidamento del bilancio messo a punto negli anni passati permetterà al Comune di Gubbio di accedere a un mutuo parti a circa 2milioni di euro per completare nelle annualità 2021-22 l’intervento del PUC1, “vale a dire – chiude Mancini – la realizzazione del parcheggio coperto di San Pietro per il quale l’amministrazione nel precedente mandato ha investito oltre un milione a bilancio corrente, mettendo in sicurezza il finanziamento”