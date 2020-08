Collaudo ok a Gubbio: il Trofeo Luigi Fagioli verso la gara

Iscrizioni aperte fino a venerdì 14 agosto alle 12.00 (moduli su www.trofeofagioli.it) e iter burocratico ormai completato per il 55° Trofeo Luigi Fagioli. È pronto il tracciato di gara della cronoscalata umbra: gli enti preposti hanno dato l’ok al percorso di 4150 metri che da Gubbio sale a Madonna della Cima. È un altro passo di avvicinamento all’appuntamento del 21-23 agosto, che ha già ottenuto il permesso e il sostegno del Comune di Gubbio come uno degli eventi imprescindibili per il periodo di ripartenza delle attività e ha ricevuto il nulla osta di Provincia di Perugia e Regione dell’Umbria.

Preparativi e organizzazione proseguono dunque spediti a cura del Comitato Eugubino Corse Automobilistiche, che come sempre sta trattando tutto nei minimi particolari. Dal tracciato alle norme per il contenimento della diffusione del covid-19, dalla logistica alla viabilità. Ad esempio, innanzitutto nel venerdì dell’evento tutte le strade dentro e fuori Gubbio saranno completamente libere e utilizzabili; inoltre nel weekend i parcheggi della città nella zona dell’ex seminario e del teatro romano saranno sempre accessibili dalla stessa Via del Teatro Romano e poi da tutte le altre vie una volta terminate prove e gara sabato e domenica pomeriggio. Sotto l’aspetto asfaltature, un nuovo manto stradale è stato steso già settimane fa lungo il tracciato nel tratto della Gola del Bottaccione, mentre per rispettare le normative sanitarie e i protocolli si è dovuto spostare il paddock nell’area dello stadio “Pietro Barbetti” perché è richiesto diventi “area protetta” vietata al pubblico e consentita esclusivamente agli addetti ai lavori.

La macchina organizzativa resta in azione e sono in corso ulteriori lavori con interventi intrapresi anche in sinergia con enti e realtà pubbliche e private. Appellandosi al buon senso generale e alla genuina passione del pubblico più devoto alle corse in salita, il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche richiama la fondamentale importanza di non accedere al tracciato di gara o presidiarne alcune aree (così come il paddock e le altre zone utilizzate per l’evento) e di non creare assembramenti, nel rispetto degli sforzi, della puntualità e del lavoro messi in campo per riuscire a pianificare e organizzare il 55° Trofeo Luigi Fagioli, che vuole rimanere risorsa sportiva, economica e ormai storica per la città di Gubbio e nel mondo dell’automobilismo. Per permettere a tifosi e appassionati di seguire la gara sono state predisposte tutte le iniziative necessarie per poterlo fare attraverso una diretta tv.