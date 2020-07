Sblocco lavori strada Bivio Mocaiana, Lega, noi prima di voi

blocco dei lavori per realizzare la strada Bivio Mocaiana – Pietralunga, complimenti al lavoro della Regione Umbria a guida Lega che su nostra indicazione ha recepito le istanze del territorio. Brutta figura per il PD e l’amministrazione comunale di Gubbio che cercano di prendersi dei meriti che in realtà non hanno”. Così i consiglieri comunali Lega Gubbio.

“È bastato meno di un anno alla giunta regionale trainata dalla Lega, per fare molto più di quello che non si è fatto per decenni da parte del Partito Democratico – proseguono – Oggi leggiamo con stupore e incredulità le fantomatiche rivendicazioni del sindaco Stirati che cerca di accaparrarsi in modo strumentale i meriti per lo sblocco dei lavori dell’opera che invece sono tutti della Lega Umbria e di noi consiglieri comunali di Gubbio della Lega.

Per anni, in passato, il consigliere regionale del PD di Gubbio ha cercato, anche attraverso diverse interpellanze, di sollecitare il proprio assessore affinché si avviassero i lavori per il primo tratto da Mocaiana al bivio di Pietralunga. Il risultato è stato un “nulla di fatto” e al sindaco Stirati non è rimasto che assistere all’ennesima dimostrazione del menefreghismo della giunta regionale PD verso il nostro comune, sempre lasciato ai margini e usato come semplice bacino di voti.

Oggi la musica è cambiata e possiamo dire che tre consiglieri comunali della Lega hanno fatto molto più di quanto fatto dal consigliere regionale eugubino del PD e dalla giunta attuale, riuscendo, in meno di un anno, a dare al nostro comune il giusto peso all’interno dello scenario politico regionale. Non è finita qui. Sul tavolo c’è in discussione anche la variante ferroviaria Roma-Ancona che dovrebbe passare nel nostro comprensorio e che darebbe al nostro comune quel collegamento ferroviario con l’alta velocità sia verso Roma, sia verso Firenze.

Le infrastrutture sono fondamentali per il turismo, per il lavoro, per le imprese, per il futuro della nostra città. Siamo davvero orgogliosi di quanto si sta facendo e di quanto ancora faremo con la nostra giunta regionale per la nostra Umbria e soprattutto, per la nostra Gubbio”.