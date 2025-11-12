Nocera Umbra inaugura il Centro Don Nello Alunni

Carità, memoria e futuro con Mons. Sorrentino

Domenica 16 novembre 2025, alle ore 10:00, Nocera Umbra celebra l’inaugurazione del Centro di Fraternità Don Nello Alunni, un nuovo spazio dedicato all’accoglienza e alla solidarietà. L’appuntamento è in Corso Vittorio Emanuele 48, alla presenza del Vescovo S.E. Mons. Domenico Sorrentino e del Sindaco On. Virginio Caparvi, che interverranno per sottolineare il valore sociale e spirituale dell’iniziativa.

Il locale, un tempo dimora del compianto Parroco Don Nello Alunni, è stato completamente ristrutturato e riconvertito in centro di ascolto e supporto, gestito dalla Caritas Parrocchiale e dal Centro di Volontariato Sociale. L’obiettivo è offrire alla cittadinanza un luogo aperto, inclusivo, dove ritrovare dialogo, conforto e relazioni autentiche.

“Il Centro rappresenta un punto di aggregazione e socialità di cui la città aveva bisogno – ha dichiarato il Sindaco Caparvi – e che, grazie alle donazioni dell’8xMille, sarà ora fruibile da tutti coloro che desiderano sentirsi accolti ed ascoltati, come ha sempre insegnato l’amato Don Nello.”

Alle 11:15, la giornata proseguirà con la Santa Messa solenne presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta, seguita da un momento conviviale con aperitivo. L’Amministrazione comunale ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, riconoscendo nel centro un segno concreto di attenzione verso la persona.

Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Segreteria del Sindaco (Denise Smacchi) ai numeri 0742.834044 e 338 8037657, oppure scrivere a segreteria.sindaco@comune.noceraumbra.pg.it o alla PEC comune.noceraumbra@postacer.umbria.it.