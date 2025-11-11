Colletta Alimentare 2025, Gualdo Tadino mobilita la città

Solidarietà diffusa, scuole e associazioni unite per aiutare

GUALDO TADINO, 11 novembre 2025 – La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2025, giunta alla sua 29ª edizione, torna sabato 15 novembre e coinvolgerà l’intero territorio comunale con una rete capillare di punti vendita e associazioni. Saranno quindici i negozi e supermercati che apriranno le porte all’iniziativa, dai grandi marchi come Coop, Conad, Eurospin e Gala fino ai piccoli esercizi di prossimità, segno di una partecipazione diffusa che abbraccia anche Fossato di Vico e Sigillo.

La presentazione ufficiale si è svolta martedì 11 novembre nella Sala Consiliare del Municipio, alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, dell’assessore alle politiche sociali Gabriele Bazzucchi, del responsabile del Banco Alimentare locale Giuseppe Ascani e del presidente regionale Valter Venturi. L’iniziativa vede la collaborazione di un ampio ventaglio di realtà associative: dalle confraternite alle Pro Loco, dai Lions al Rotary, dalle Misericordie alla Croce Rossa, fino a gruppi scout, studenti e volontari di Azione Cattolica. Quest’anno, per la prima volta, si aggiungono anche l’Ente Giochi de le Porte e l’Istituto Casimiri, ampliando ulteriormente la rete solidale, come riporta il comunicato dell’Ufficio Stampa Comune Gualdo Tadino.

Ascani ha sottolineato come la Colletta mantenga la stessa struttura degli anni precedenti, con il coinvolgimento di tutti i negozi di alimentari del territorio e la partecipazione di nuove attività economiche che hanno deciso di contribuire con donazioni. “La città è totalmente coinvolta – ha dichiarato – e la presenza delle scuole rende questo gesto educativo, trasmettendo ai giovani il valore della condivisione e della responsabilità sociale”.

Venturi ha ricordato che la Colletta è un’occasione per ciascun cittadino di fare la propria parte, non lasciando solo agli enti pubblici il compito di sostenere le famiglie in difficoltà. “Confido nella massima partecipazione – ha detto – perché ogni gesto, anche piccolo, può fare la differenza”.

Il sindaco Presciutti ha rimarcato l’importanza della sinergia tra istituzioni e associazioni, sottolineando che lo spirito di collaborazione non deve esaurirsi con la giornata di raccolta, ma proseguire durante tutto l’anno. Ha citato come esempio concreto il Tavolo contro le povertà e le fragilità sociali, istituito di recente per dare continuità alle azioni di sostegno. “Solo con unità e senso di comunità – ha affermato – possiamo costruire una rete capace di rispondere ai bisogni reali delle persone”.

L’assessore Bazzucchi ha concluso la conferenza ringraziando il patrimonio associativo della città, capace di mobilitarsi con dinamismo e spirito solidale. Ha evidenziato come anche le frazioni più periferiche partecipino con impegno, rendendo l’iniziativa un esempio virtuoso di solidarietà diffusa.

I volontari, riconoscibili da apposite pettorine, saranno presenti nei vari punti vendita per raccogliere i prodotti che i cittadini decideranno di donare, privilegiando quelli di prima necessità. Successivamente, i beni raccolti saranno distribuiti sul territorio attraverso gli enti convenzionati, garantendo un sostegno concreto alle famiglie più fragili.

ATTIVITA’ BANCO ALIMENTARE 2025

La Colletta Alimentare 2025 non sarà solo un momento di raccolta, ma anche un’occasione di riflessione collettiva. Venerdì 14 novembre, infatti, si terrà una celebrazione religiosa presso l’Eremo del Beato Angelo, guidata da Padre Marco Ronca, come preludio simbolico alla giornata.

I supermercati aderenti:

 Conad City in Corso Piave, 22;

 Gala in via Flaminia sud, km 189,

 Coop in Via Vittorio Veneto, 26

 Conad Porta Nova in Località Palazzo Ceccoli, 4

 Eurospin in Via della Stazione

 Alimentari Giona in Corso Italia, 1

 MG Discount in Viale Roma

 Alimentari Luigi Rondelli in Via Goffredo Mameli, 5

 Conad City in via Aldo Moro, 57- Cerqueto

 Alimentari Bar Capoccia in Fraz. Morano Madonnuccia

 Salumi e formaggi tipici Castagnoli Laura e Tiziana in Via Flaminia km 190

 Alimentari Matteucci in Fraz. Morano Osteria

 Cesmar sas di Osteria del Gatto in Via Commerciale (Fossato di Vico)

 Eccomi-Coal Gestioni srl – via Flaminia – Fossato di Vico

 Conad Sigillo Carni – Via Giacomo Matteotti 54.

Il coinvolgimento di aziende locali come Icom, Dunia Pack, GS Avis, Capoccia Bio, Fazi Carni, Molino Bellucci, Bio Maltento e Macelleria Torzoni dimostra come anche il tessuto produttivo voglia dare il proprio contributo. La partecipazione di realtà economiche e associative, unite alle istituzioni e ai cittadini, trasforma la Colletta in un vero e proprio evento comunitario.