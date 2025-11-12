Francesco, il cammino di Gualdo chiude con successo

Celebrazioni per il Santo trasformano la città umbra

Il Comune di Gualdo Tadino ha chiuso con entusiasmo la rassegna “Francesco, il cammino di Gualdo”, iniziata il 3 ottobre e conclusa il 9 novembre. L’iniziativa, parte delle celebrazioni per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026) e per l’anniversario del Cantico delle Creature, ha registrato un’ampia partecipazione, con cittadini e turisti coinvolti in eventi culturali, artistici e spirituali.

La città, storicamente legata al Santo di Assisi, si è trasformata in un polo di memoria e devozione, accogliendo spettacoli teatrali, concerti, laboratori e mostre. Tra gli appuntamenti più seguiti: il laboratorio teatrale “La Voce ritrovata” con Melania Giglio, il concerto “Voci per San Francesco”, la serata “Il San Francesco di Dante”, la presentazione del libro “Pentimenti” di Luciano Tittarelli e la visita guidata alla Chiesa monumentale di San Francesco.

Grande interesse anche per lo spettacolo “Chiara e Francesco: Vite in dialogo”, la mostra “Francescanesimo e Pace” al Museo della Ceramica di Casa Cajani, il laboratorio per bambini “Il Cantico delle Creature”, la presentazione del libro di Aldo Cazzullo e il cammino rievocativo verso l’eremo di Santo Marzio. La chiusura è avvenuta con “Cantiche”, evento curato da Gaia Contu, che ha intrecciato estetica francescana e modernità.

Oltre agli eventi, il Comune ha prodotto un videoclip per valorizzare le opere d’arte legate al Santo e ha collocato una targa commemorativa nella rotatoria della Zona Industriale Nord, in occasione del Giorno del Dono.

Il sindaco e l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi hanno sottolineato come il 2025, anno dell’ottavo centenario del Cantico, rappresenti una tappa fondamentale verso il 2026, quando si celebrerà l’anniversario della morte di San Francesco. La rassegna ha visto la collaborazione di istituzioni, scuole, associazioni e volontari, consolidando il legame tra la città e il Santo.