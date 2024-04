Simona Vitali, una candidata forte per primarie del centrodestra

Simona Vitali, candidata alle primarie del centrodestra, riceve un significativo sostegno. Emanuele Prisco, Sottosegretario al Ministero dell’Interno, e Marco Squarta, Presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria, si uniscono per sostenere Vitali, una candidata che sembra andare oltre i confini del centrodestra.

Questi rinforzi di peso si radunano attorno a Vitali, che ha dedicato anni al servizio della politica a Perugia e in Umbria, lavorando a stretto contatto con i principali esponenti di Fratelli d’Italia. Vitali è stata anche testimone del “miracolo Romizi”, che ha trasformato il capoluogo e che ora lascia il posto a un’altra donna, Margherita Scoccia, molto apprezzata in casa meloniana e non solo.

Anche il Senatore Franco Zaffini, Presidente della commissione sanità, lavoro e affari sociali del Senato, e l’Onorevole Riccardo Augusto Marchetti, della commissione Trasporti, Poste e Comunicazioni della Camera, e recentemente nominato vice presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, si uniscono al sostegno per Vitali. Marchetti è stato il primo a proporre la candidatura di Vitali al tavolo regionale.

L’inaugurazione della sede elettorale di Vitali, situata in via Flaminia (accanto al centro Tim), è prevista per le 18.30 di mercoledì 3 aprile. A seguire, ci sarà un momento conviviale per “conoscerci meglio e condividere opinioni e sensazioni riguardo le possibilità concrete di portare a casa la vittoria anche l’8 e il 9 giugno”, come scrivono dal comitato elettorale di Vitali.

Vitali sembra determinata a unire l’intero centrodestra attorno alla sua figura, descritta come “aggregante e disponibile al confronto, aperta al dialogo con tutte le persone di buona volontà che hanno come unico obiettivo il rilancio e la crescita della città”. I sostenitori di RiFare Gualdo concludono dicendo: “Gualdo ha bisogno di tornare a credere nella forza della comunità”.