Beato Angelo, Gualdo Tadino in festa per il patrono

Ricco programma di celebrazioni ed eventi per arrivare al pontificale di giovedì 15 gennaio

Gualdo Tadino si prepara a vivere la festa in onore del Beato Angelo, patrono cittadino, con un ricco programma di appuntamenti religiosi che hanno preso il via il 5 gennaio nella Basilica Cattedrale di San Benedetto, dove fino al 13 gennaio si svolgerà la Novena con Santa Messa alle ore 18, presieduta ogni sera da sacerdoti e vescovi provenienti da diverse diocesi. Dopo le celebrazioni presiedute da padre Domenico Fabbri, cappellano dell’ospedale di Branca, mons. Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito di Fabriano–Matelica, don Gabriele Crucianelli, vicario foraneo di Cingoli e padre Alfredo Avallone della custodia di Assisi, venerdì 9 gennaio a presiedere la messa sarà don Francesco Verzini – rettore del Seminario regionale, sabato 10 padre Marco Gaballo, rettore del Santuario della Spogliazione di Assisi, domenica 11 don Vincenzo Bracci, priore di San Silvestro, lunedì 12 don Nicola Testamigna, vice rettore del Seminario regionale e martedì 13 gennaio chiuderà mons. Armando Bucciol, vescovo emerito di Livramento de Nossa Senhora.

“Dopo la grande festa del centenario e del giubileo – dice il parroco don Michele Zullato – riprendiamo la festa annuale con non meno entusiasmo. Del centenario stiamo raccogliendo ancora copiosi frutti. Il primo risultato è che abbiamo un solo Consiglio pastorale per tutta la città. In ogni parrocchia un consiglio di comunità! Nel Consiglio pastorale suddiviso per aree pastorali, abbiamo una équipe che cura e coordina le feste del territorio. Anche gli orientamenti sinodali, hanno preso un impulso e un divenire davvero inaspettati. Oltre a molte famiglie del Vangelo, guidate, curate e consolidate dalla équipe delle suore e dei sacerdoti – continua il parroco – si è aggiunto un grande e promettente gruppo di animazione liturgica: il Coro Famiglia, che anima la messa dell’oratorio. Genitori e figli che curano la celebrazione della domenica alle 10 e alle grandi feste! La catechesi coordinata di tutte le parrocchie per avere catechesi condivise, arricchenti, esperienziali in e con famiglia. Con confronti aggiornamenti e progettazioni tra i catechisti mensilmente. La veglia di preghiera mensile itinerante. Ugualmente, la bella iniziativa voluta del Sindaco Presciutti, prosegue anche quest’anno con il concerto di beneficenza del 15 sera presso il teatro Talia per una raccolta fondi in favore dei progetti per i bambini di Gaza e dell’Ucraina. In questa occasione verrà presentato un “anticipo” del libro del centenario”.

“La novena – aggiunge ancora don Michele parroco – mantiene la felice intuizione di avere una voce diversa per ogni sera. Il tema semplice, ma non scontato: leggiamo la Parola di Dio ascoltata dal Beato Angelo con gli orecchi e il cuore di oggi. Quest’anno, inoltre, grazie alla confraternita delle Misericordie riprendiamo l’antica usanza di benedire il pane con la cenere da portare sulla tavola della famiglia. Non è solo un detto popolare “ne ha mangiata di cenere il beato” ma è stato certificato anche dalle indagini forensi sui resti mortali del Patrono, circa la presenza di cenere nella dieta alimentare”.

Tornando al programma mercoledì 14 gennaio, vigilia della festa, alle ore 18 sarà invece l’amministratore apostolico delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, a celebrare i primi vespri della solennità. Seguirà l’offerta dell’olio per la lampada votiva da parte dell’amministrazione comunale di Gualdo Tadino e alle 20.45 la veglia di preghiera in Cattedrale con in contemporanea il pellegrinaggio al cespuglio del Biancospino e la fiaccolata con partenza dall’eremo di Capodacqua e attraversamento di Casale, San Lazzaro e Fiume delle Corde; a chiudere la serata, alle 22.30, la benedizione presso il cespuglio. Giovedì 15 gennaio, giorno della solennità del Beato Angelo, la cattedrale sarà aperta con orario continuato dalle 5.30 alle 22.30. Alle ore 6 si terrà la benedizione e la distribuzione del pane del Beato Angelo, curata dalla Confraternita di Misericordia di Gualdo Tadino, seguita dalle sante messe in cripta e in cattedrale alle ore 6, 7, 8, 9 e 10 e alle 11.15 la solenne concelebrazione presieduta dal vescovo al termine della quale sarà assegnato il Premio intitolato al Beato Angelo. Nel pomeriggio alle 16.30 ci sarà la celebrazione del Transito del Beato Angelo, seguita alle 18 dai secondi vespri e dalla messa presieduta da monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio e Città di Castello. Le celebrazioni religiose si chiuderanno domenica 18 gennaio alle ore 11.15 con la Santa messa di ringraziamento e suffragio della Pia Associazione Beato Angelo.

Per quanto riguarda gli eventi laici, il 15 gennaio alle 19 è previsto lo spettacolo pirotecnico in onore del Patrono mentre alle 21, al Teatro Talia, andrà in scena il concerto della fanfara dei bersaglieri “R. Reggianini” nella serata di raccolta fondi a favore dell’associazione volontari servizio internazionale per una raccolta fondi in favore dei progetti per i bambini di Gaza e dell’Ucraina, seguito dalla presentazione in anteprima del volume dedicato al settimo centenario del Beato Angelo.