Nicolò Tomassini: Il nuovo volto del ciclismo umbro

La domenica di ciclismo in Umbria, il 16 giugno 2024, ha riservato non solo emozioni ma anche importanti riconoscimenti. Parallelamente al Gran Premio Pretola a Nocera Umbra, si è svolta l’XI Granfondo delle Sorgenti. Questo evento ha visto l’ascesa di Nicolò Tomassini, un giovane ciclista eugubino, che è stato incoronato come il nuovo campione regionale di XCO nella categoria Allievi.

Tomassini, nato nel 2008 e membro della ASD Velo Club Racing Assisi Bastia, è stato il protagonista indiscusso della gara giovanile, che si è svolta in concomitanza con la quarta tappa del circuito Umbria Marathon MTB. Non si è limitato a gareggiare per la maglia, ma ha dimostrato una determinazione e una forza notevoli fin dall’inizio della gara. La competizione si è svolta su un percorso di 15 km che includeva diverse sezioni di single track. Nonostante la difficoltà tecnica di alcuni tratti, Tomassini non si è lasciato intimidire e, dopo aver superato uno ad uno tutti i suoi avversari, ha tagliato il traguardo in solitaria in Piazza Umberto I. Ha terminato la gara con un vantaggio di 30 secondi e ben 3 minuti e 7 secondi sui ciclisti laziali Riccardo Quaranta (ASD Mentana Ciclismo) e Riccardo Fabrizio Coada (ASD Mentana Ciclismo).

Questa vittoria rappresenta una doppia soddisfazione per Tomassini, che si è distinto come uno degli atleti più versatili del panorama regionale. Nel 2024, infatti, ha dimostrato di saper competere con successo non solo nel ciclismo fuoristrada, ma anche in pista e su strada, disciplina in cui ha già ottenuto tre podi personali.

A premiare il neo-campione con la speciale maglia adornata con le effigi del grifo e del dragone è stato il vicepresidente del CR Umbria, Roberto Cocchieri, che ha anche contribuito all’organizzazione del circuito Umbria Marathon MTB. Questo circuito ha riscosso un grande successo anche nella tappa di Nocera Umbra, con quasi 300 partecipanti complessivi, impegnati principalmente sui due percorsi di XCP. Gli atleti hanno apprezzato la qualità tecnica e paesaggistica dell’evento, promosso dalla ASD Bikers Nocera Umbra. Questo rappresenta un ottimo spot per il settore del ciclismo fuoristrada, che sta vivendo una fase di forte crescita a tutti i livelli in Umbria.