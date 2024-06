Alex Britti, un evento imperdibile al Gubbio Doc Fest 2024

Il Gubbio Doc Fest 2024 è lieto di annunciare un evento che promette di essere uno dei momenti salienti dell’edizione di quest’anno. Il 24 Agosto, la città di Gubbio avrà l’onore di ospitare Alex Britti, un artista che ha segnato la storia della musica italiana, facendo cantare e ballare generazioni di fan.

Alex Britti, noto chitarrista e cantautore, porterà il suo Live Tour a Gubbio, una delle numerose tappe che lo vedranno protagonista in tutta Italia. L’evento si svolgerà nella suggestiva Piazza Grande, dove Alex Britti, con la sua inconfondibile voce blues, delizierà il pubblico.

Dopo il successo del suo ultimo singolo “Supereroi”, un mix di blues, pop, rap con influenze urban, e delle hit estive “Tutti come te” e “Nuda”, Alex è pronto a ritornare sul palco per un tour che promette di essere incredibile. Il suo pubblico, che non ha mai smesso di sostenerlo, non vede l’ora di riabbracciarlo.

L’evento avrà inizio alle 21:30 del 24 Agosto. I biglietti saranno disponibili nei prossimi giorni su Ticket Italia, TicketOne o alla Tabaccheria della Stazione. Per rimanere sempre aggiornati e non perdere le ultime notizie, vi invitiamo a seguire le nostre pagine social.

Per ulteriori informazioni e contatti, potete raggiungerci su Instagram @gubbiodocfest, Facebook Gubbio Doc Fest, via mail a gubbiodocfest@gmail.com o visitare il nostro sito web www.gubbiodocfest.com. Non perdete l’occasione di vivere una serata indimenticabile con Alex Britti al Gubbio Doc Fest 2024!