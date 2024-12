La Croce Rossa di Gualdo Tadino porta “Abili Speciali” a Roma

La Croce Rossa – Sabato 7 dicembre 2024, l’Auditorium del Massimo di Roma ospiterà lo spettacolo teatrale “Di Vittoria in Vittoria… al tempo del Covid”, un evento centrale dell’Assemblea Nazionale di Croce Rossa Italiana. Questo evento vedrà la partecipazione di tutti i presidenti dei Comitati Croce Rossa d’Italia e sarà un momento significativo per il mondo del volontariato italiano, che si ritroverà nella capitale il 7 e 8 dicembre per confrontarsi e condividere esperienze.

Lo spettacolo è stato fortemente voluto dal presidente di Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, che dopo aver assistito alla rappresentazione della compagnia teatrale “Abili Speciali” della Croce Rossa di Gualdo Tadino al Teatro Mogol, ha deciso di includerlo nell’agenda dell’Assemblea Nazionale. Il presidente ha infatti lodato la performance della compagnia, facendo suoi i complimenti espressi dallo stesso Mogol a fine spettacolo.

La compagnia, composta da giovani con disabilità, è nata nel 2013 grazie all’iniziativa di Giuliana Calcagni, delegata dell’area sociale della Croce Rossa di Gualdo Tadino, e ha da sempre avuto come obiettivo principale l’inclusione sociale di persone con disabilità, attraverso attività settimanali e momenti di socializzazione come vacanze al mare. Nel 2017, la compagnia teatrale si è concretizzata con la collaborazione del regista Lorenzo Evangelisti, dando vita allo spettacolo “Di Vittoria in Vittoria”, evoluto nel tempo in “Di Vittoria in Vittoria… al Tempo del Covid”. Quest’ultimo ha visto la partecipazione attiva di oltre quindici ragazzi con diverse disabilità e dei volontari della Croce Rossa di Gualdo Tadino.

Il tema trattato nello spettacolo affronta la storia dell’inclusione delle persone disabili, mettendo in luce l’evoluzione della figura del disabile e l’impatto che gli eventi storici, come la guerra e la pandemia da Covid-19, hanno avuto sulle loro vite. L’intero spettacolo è stato scritto e ideato dai volontari del Comitato di Gualdo Tadino insieme ai ragazzi coinvolti nel progetto, che hanno potuto esprimere la loro creatività attraverso il teatro, un mezzo potente di inclusione e comunicazione.

“Di Vittoria in Vittoria… al tempo del Covid” è un evento che coinvolge circa 40 persone, tra attori, volontari e ragazzi con disabilità, e che rappresenta un’importante evoluzione del progetto originario. La compagnia ha deciso di portare questo spettacolo anche a Roma, dove il pubblico potrà assistere ad una rappresentazione che non solo intrattiene, ma promuove l’inclusione sociale e l’integrazione delle persone con disabilità in contesti culturali e sociali.

Un altro passo significativo per la compagnia teatrale “Abili Speciali” è l’annuncio di un cambiamento di nome: a partire dal prossimo spettacolo, la compagnia si chiamerà ufficialmente “Abili Speciali – All Inclusive”. Questa scelta non rappresenta solo un cambiamento di nome, ma una dichiarazione d’intenti che riflette l’evoluzione della compagnia e del progetto stesso. Il nuovo nome, infatti, vuole enfatizzare l’idea di un’istituzione aperta e inclusiva, che accoglie tutti senza barriere, superando le categorie e le differenze che spesso separano le persone.

“Abili Speciali – All Inclusive” non è solo una nuova etichetta, ma un impegno concreto verso l’inclusione totale. Il presidente della Croce Rossa di Gualdo Tadino, Roberto Gelosia, ha sottolineato che il cambiamento di nome riflette il desiderio della compagnia di andare oltre i confini e le categorizzazioni sociali, creando un ambiente dove ogni persona, indipendentemente dalla propria abilità, possa sentirsi rappresentata e valorizzata. Questo passo simbolico segna una nuova fase nella crescita della compagnia e nell’impegno della Croce Rossa di Gualdo Tadino nel promuovere progetti sempre più innovativi e accessibili.

Il cambiamento di nome da “Abili Speciali” a “Abili Speciali – All Inclusive” non è solo un passo avanti dal punto di vista dell’identità, ma anche un invito a tutti a partecipare a una comunità più ampia, dove non esistono distinzioni di abilità, provenienza, età o condizione sociale. Il nuovo nome rappresenta un cambiamento profondo nella filosofia della compagnia, che si propone di superare ogni barriera culturale, sociale e fisica, facendo del teatro uno spazio di accoglienza e dialogo.

La Compagnia Teatrale “Abili Speciali – All Inclusive” continuerà così a portare avanti il suo impegno per l’inclusione, sperimentando nuove forme di narrazione che possano coinvolgere un pubblico sempre più eterogeneo. Con questo nuovo nome e con il continuo supporto della Croce Rossa di Gualdo Tadino, la compagnia è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, consolidando la propria missione di portare il teatro come strumento di inclusione, crescita personale e comunitaria.

L’evento che si terrà il 7 dicembre 2024 a Roma è solo uno degli appuntamenti significativi di un progetto che mira a sensibilizzare e educare alla diversità attraverso l’arte e la cultura, facendo in modo che tutti possano trovare un posto sul palcoscenico della vita, senza distinzioni. L’assemblea nazionale della Croce Rossa Italiana, che avrà luogo il 7 e l’8 dicembre 2024, sarà quindi non solo un’occasione di incontro per i volontari, ma anche un momento per riflettere sull’importanza dell’inclusione sociale e sulla potenza del teatro come strumento di cambiamento.

L’innovativo progetto teatrale della Croce Rossa di Gualdo Tadino rappresenta dunque un ulteriore passo in avanti verso una società più inclusiva, dove ogni differenza è una risorsa e ogni individuo ha la possibilità di esprimersi e di essere ascoltato. Con l’adozione di un nome che racchiude la sua essenza, “Abili Speciali – All Inclusive” invita tutti a far parte di un’esperienza di cambiamento che punta a superare le barriere sociali, fisiche e culturali.