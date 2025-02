Nuovo Comandante dei Carabinieri a Sigillo, incontro ufficiale

Nuovo Comandante – Ieri mattina, nella sala consiliare del Comune di Sigillo, si è svolto un incontro ufficiale tra il sindaco Giampiero Fugnanesi e il nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri, Maresciallo Lorenzo Giustozzi. Presenti anche il vice sindaco Gian Piero Bocci e il Capitano Pasquale Moriglia, Comandante della Compagnia Carabinieri di Gubbio. L’incontro ha avuto come obiettivo principale quello di dare il benvenuto al nuovo maresciallo, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni locali e le forze dell’ordine.

Durante la cerimonia, il sindaco Fugnanesi ha ringraziato il Capitano Moriglia per la disponibilità e l’impegno dimostrato nel suo servizio, evidenziando il ruolo cruciale dei Carabinieri nel mantenimento della sicurezza e della tranquillità nella comunità di Sigillo. Il sindaco ha anche colto l’occasione per esprimere gratitudine al Maresciallo Alessandro Polonara, predecessore di Giustozzi, per il suo operato e la sua dedizione al servizio della cittadinanza. Questo riconoscimento è stato esteso anche a nome di tutti i cittadini, a testimonianza del rispetto e della stima guadagnati dal Marescialo Polonara durante il suo incarico.

Il sindaco ha manifestato soddisfazione per l’arrivo del Maresciallo Giustozzi, auspicando una cooperazione attiva e fruttuosa tra l’Amministrazione e l’Arma dei Carabinieri. Fugnanesi ha dichiarato che l’amministrazione comunale è fortemente impegnata a supportare le attività dei Carabinieri, riconoscendo l’importanza di un legame stretto tra le istituzioni e le forze dell’ordine nel garantire la sicurezza del territorio.

L’incontro ha avuto toni formali, ma ha messo in evidenza la volontà comune di lavorare insieme per il bene della comunità. Il sindaco ha auspicato che il Maresciallo Giustozzi possa affrontare con determinazione le sfide che lo attendono, confermando la fiducia nelle sue capacità professionali. Questo desiderio di cooperazione è un segnale chiaro della volontà dell’Amministrazione di mantenere un dialogo aperto e costruttivo con le forze dell’ordine, essenziale per la gestione delle problematiche locali.

Il nuovo Comandante Giustozzi ha accolto con gratitudine le parole di benvenuto e i ringraziamenti ricevuti. Ha espresso il suo impegno a servire la comunità di Sigillo e il comprensorio circostante, sottolineando l’importanza di un approccio collaborativo nella gestione della sicurezza. La sua nomina rappresenta un nuovo capitolo per la Stazione dei Carabinieri di Sigillo, e il Maresciallo ha manifestato la volontà di instaurare un dialogo costante con i cittadini e le istituzioni.

Il sindaco ha ribadito che la sicurezza è una priorità per l’Amministrazione e che il supporto ai Carabinieri è fondamentale per affrontare le sfide quotidiane. La presenza dei Carabinieri sul territorio è percepita come un elemento rassicurante per i cittadini, e l’Amministrazione intende continuare a incentivare questa sinergia per garantire un ambiente sicuro e sereno.

In conclusione, l’incontro ha rappresentato un momento significativo per il Comune di Sigillo, evidenziando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e le forze dell’ordine. Il sindaco Fugnanesi ha espresso fiducia nel nuovo incarico del Maresciallo Giustozzi, augurandogli un proficuo lavoro al servizio della comunità. La cerimonia ha dunque segnato l’inizio di una nuova fase nella gestione della sicurezza locale, con l’auspicio di un futuro caratterizzato da una sempre maggiore collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Arma dei Carabinieri.