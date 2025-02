Primi Campionati Paralimpici Discipline Tradizionali Gualdo Tadino

Primi Campionati Paralimpici di Discipline Tradizionali a Gualdo Tadino

Primi Campionati – La Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali ha organizzato un evento significativo per l’inclusione sportiva, il primo Campionato Italiano Paralimpico di discipline tradizionali, che si svolgerà a Gualdo Tadino il 14 e 15 febbraio. Questo evento, patrocinato dal Comune, rappresenta un passo importante per la promozione delle discipline sportive tradizionali in una versione paralimpica, rientrando nel progetto Italian Urban Games.

Nelle due giornate, gli atleti e gli appassionati potranno partecipare e assistere a diverse competizioni, tra cui il tiro alla fune, il dodgeball, il flying disc, il minigolf, gli sport rotolanti, le freccette, il tiro con la balestra, il tiro con la fionda, il lancio della piastrella e il sepak takraw. Questa manifestazione mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’inclusione attraverso lo sport.

La prima giornata, dedicata agli Italian Urban Games, si concentrerà sulla sensibilizzazione degli studenti. Circa mille ragazzi avranno l’opportunità di conoscere queste discipline tramite stand interattivi e dimostrazioni tecniche presso il palazzetto e la palestra comunali, oltre che nel Centro federale Figest. Questo approccio educativo mira a coinvolgere le nuove generazioni e a promuovere una cultura sportiva inclusiva.

Il secondo giorno, sabato 15 febbraio, sarà interamente dedicato al Campionato Italiano Paralimpico 2024. Gli atleti, provenienti da diverse realtà e con differenti abilità, si sfideranno in vari eventi. Il palasport comunale accoglierà gli incontri di dodgeball (wheelchair), teqball (per atleti amputati) e minigolf (per atleti in sedia a rotelle, in piedi, ipovedenti e sensoriali). La palestra comunale ospiterà il wheelchair ultimate e il disc golf, mentre il Centro federale Figest sarà teatro delle competizioni di tiro con la balestra e con la fionda, oltre a gare di freccette.

L’evento si concluderà con una cerimonia di premiazione, in cui saranno riconosciuti gli sforzi dei partecipanti e saranno consegnati diplomi ai nuovi tecnici paralimpici. Questo momento rappresenterà una celebrazione dello sport come strumento di inclusione e di coesione sociale.

Enzo Casadidio, presidente nazionale della FIGeST, ha dichiarato che questo campionato è un traguardo fondamentale per la federazione e per il movimento paralimpico in Italia. Casadidio ha sottolineato come lo sport tradizionale stia sempre più abbracciando l’inclusione, abbattendo barriere e creando opportunità di partecipazione attiva per tutti.

Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, ha espresso orgoglio per l’ospitare un evento di tale importanza. Ha confermato che il rapporto con la Figest si sta consolidando, specialmente dopo l’apertura del Centro federale nazionale nella città, e ha evidenziato le sfide future in vista delle prossime olimpiadi di Brisbane.

L’iniziativa non solo promuove la pratica sportiva tra persone con disabilità, ma sottolinea anche l’importanza di una società più inclusiva e accogliente. La manifestazione rappresenta un’opportunità per tutti di avvicinarsi allo sport, di godere della competizione e di supportare gli atleti nel loro percorso.

Il Campionato Italiano Paralimpico di discipline tradizionali si propone di diventare un appuntamento annuale, contribuendo così a rendere lo sport un mezzo di integrazione e crescita personale per tutti. La Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, insieme al Comune di Gualdo Tadino, si impegna a lavorare per sostenere queste iniziative.

In conclusione, il primo Campionato Italiano Paralimpico a Gualdo Tadino si preannuncia come un evento che non solo celebra le abilità degli atleti, ma anche l’importanza dell’inclusione sociale attraverso lo sport. Con un programma ricco e variegato, si attende una partecipazione significativa da parte della comunità e degli appassionati, rendendo questo appuntamento un momento di grande rilevanza per il panorama sportivo italiano.