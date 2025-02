Incidente stradale su Flaminia a Nocera Scalo, camion fuori strada

Incidente stradale su Flaminia – Un incidente stradale ha coinvolto un camion che trasportava un container sulla SS3 Flaminia, precisamente nei pressi dell’uscita di Nocera Umbra scalo. L’episodio è avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo l’uscita della galleria, generando la necessità di un intervento immediato da parte dei vigili del fuoco.

Quando le squadre di emergenza della località di Gaifana sono arrivate sul luogo dell’incidente, il conducente del mezzo pesante era già stato estratto dal personale sanitario del 118. Fortunatamente, l’uomo era cosciente e presentava solo escoriazioni e dolore a una spalla. È stato quindi trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Per far fronte alla situazione, è stata richiesta anche l’assistenza di un’autogru proveniente dal comando provinciale di Madonna Alta, a Perugia, per il recupero del camion ribaltato. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Gualdo Tadino, insieme ai tecnici dell’Anas e dell’Arpa, a causa di un versamento di gasolio causato dall’incidente. Sul posto i tecnici dell’Anas e i Carabinieri di Foligno.

La dinamica dell’incidente ha visto il camion perdere il controllo e uscire dalla carreggiata, adagiandosi su un lato. Durante il ribaltamento, il veicolo ha danneggiato circa quindici metri di guardrail, che ha subito un abbattimento significativo. Le operazioni di rimozione del camion sono iniziate prontamente, con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza della strada e minimizzare i disagi al traffico.

Le forze dell’ordine sono giunte sul luogo per monitorare la situazione e garantire la sicurezza degli operatori che stavano lavorando per ripristinare la viabilità. Le autorità competenti hanno avviato le indagini necessarie per accertare le cause dell’incidente e per comprendere la dinamica che ha portato alla sbandata del camion.

Al momento non si hanno notizie di altre persone coinvolte, ma si attendono aggiornamenti sullo stato del conducente e sull’evoluzione della situazione. Le operazioni di recupero e pulizia della carreggiata sono state coordinate con attenzione, al fine di ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti in transito sulla Flaminia.

L’episodio ha evidenziato l’importanza della sicurezza stradale e della prontezza degli interventi in situazioni di emergenza. Le misure adottate dalle autorità e dalle forze dell’ordine hanno contribuito a gestire la situazione in modo efficace, garantendo la sicurezza di tutti gli operatori e dei conducenti in transito.

In conclusione, l’incidente stradale sulla Flaminia ha richiesto una risposta rapida e coordinata da parte delle autorità competenti, dimostrando l’importanza della preparazione e della professionalità degli operatori coinvolti. Si continuerà a monitorare la situazione per fornire ulteriori aggiornamenti sulle indagini in corso e sullo stato di salute del conducente del camion.