Sigillo ospita i Giochi della Gentilezza per scuole e comunità

Il 30 settembre, il Parco di Villa Anita a Sigillo sarà il palcoscenico della prima edizione dei “Giochi della Gentilezza”, una manifestazione che vedrà coinvolti gli alunni delle scuole Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Sigillo. L’iniziativa, fortemente sostenuta dall’Amministrazione comunale, è parte del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, nato nel 2020 per incentivare pratiche volte al benessere collettivo, mettendo al centro dell’attenzione bambini, ragazzi e le loro famiglie.

“Costruiamo Gentilezza” è promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Cor et Amor, con sede a Lessolo in provincia di Torino, che, attraverso una rete di volontari in tutta Italia, offre alle amministrazioni locali strumenti per incoraggiare comportamenti prosociali. L’obiettivo è creare comunità più coese e attente ai bisogni reciproci, in particolare promuovendo valori come la solidarietà, il rispetto e l’inclusione sociale.

Il sindaco di Sigillo, con il suo recente decreto sindacale n. 10 del 3 luglio 2024, ha delegato una consigliera comunale a occuparsi di gentilezza e inclusione. In merito, il primo cittadino ha dichiarato: “Credo che la gentilezza sia un valore essenziale per migliorare la nostra comunità. Non è solo una qualità individuale, ma una risorsa collettiva capace di favorire il rispetto reciproco e la convivenza pacifica. Piccoli gesti di cortesia possono fare una grande differenza nella vita quotidiana”.

La consigliera incaricata ha espresso il suo entusiasmo per il ruolo assegnatole, sottolineando che il suo impegno sarà rivolto a promuovere iniziative concrete come i Giochi della Gentilezza, laboratori educativi e attività di volontariato. Questi strumenti saranno fondamentali per diffondere empatia e sensibilità all’interno della comunità locale, coinvolgendo attivamente non solo i giovani, ma anche le persone anziane e le categorie più vulnerabili.

L’assessora alla Cultura e alle Politiche Giovanili ha sposato l’iniziativa, coinvolgendo diverse realtà locali come l’Istituto Comprensivo e la Residenza Protetta per Anziani “Casa Benedetta”. “Siamo convinti – ha affermato l’assessora – che la gentilezza possa essere contagiosa. Anche un semplice gesto può innescare una catena di solidarietà che migliora la qualità della vita di tutti. Con questo progetto vogliamo trasmettere il messaggio che la gentilezza è un valore condiviso, un progetto collettivo per il bene della comunità”.

Tra le iniziative in programma, l’installazione della “Panchina viola della Gentilezza”, simbolo di riflessione e incontro, rappresenterà un punto di ritrovo per chiunque desideri fermarsi e condividere momenti di dialogo. Un altro momento importante sarà il concorso “Una frase gentile”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie. La frase vincitrice, scelta da una giuria, sarà incisa sulla panchina come messaggio permanente per la comunità.

Il 26 settembre, i bambini della classe quinta della Scuola Primaria visiteranno la Residenza Protetta per Anziani “Casa Benedetta”, dove avranno l’opportunità di ascoltare racconti sui giochi tradizionali e le pratiche gentili di una volta, trasmessi dagli anziani ospiti della struttura. Questo incontro intergenerazionale mira a rafforzare il legame tra giovani e anziani, promuovendo la condivisione di esperienze e valori.

L’evento principale, i Giochi della Gentilezza, si terrà il 30 settembre dalle 14:30 alle 16:00 presso il Parco di Villa Anita. Qui, bambini e adulti parteciperanno a diverse attività e giochi cooperativi, ideati per stimolare la collaborazione, l’aiuto reciproco e la costruzione di un ambiente positivo. L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a prendere parte a questa giornata dedicata alla gentilezza, un’occasione per rafforzare il senso di comunità e l’attenzione verso gli altri.

L’obiettivo di queste iniziative è quello di creare un circolo virtuoso di azioni gentili, capace di influenzare positivamente i rapporti sociali e il benessere di tutto il territorio. L’Amministrazione comunale ha ringraziato in anticipo chiunque vorrà contribuire, sostenendo che questa manifestazione rappresenta un esempio concreto di come la gentilezza possa trasformare una comunità.