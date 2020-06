Il sindaco di Gubbio scrive alla neopresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Il sindaco di Gubbio Filippo Stirati si è congratulato questa mattina con la neo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia Cristina Colaiacovo, eletta ieri pomeriggio dal comitato di indirizzo della Fondazione.

Nella sua lettera alla presidente, Stirati si è complimentato con l’ingegner Colaiacovo per “il prestigioso riconoscimento che impreziosisce ulteriormente una già luminosa carriera. Una grande responsabilità, la tua – ha proseguito il sindaco – in un momento nel quale siamo tutti chiamati a sprigionare un grande sforzo di idee, progetti e azioni concrete per risollevare un tessuto socio economico già in difficoltà in precedenza, e messo oggi a dura prova dall’emergenza pandemica.

Sono convinto – ha aggiunto Stirati – che saprai dare il meglio di te per mettere a disposizione delle nostre comunità interventi virtuosi oggi quanto mai necessari. Avendoti potuto apprezzare sui banchi di scuola, so quanto sia spiccata la tua sensibilità nei confronti della cultura, dell’ambiente, del sociale, della valorizzazione del nostro patrimonio territoriale.

Voglio augurarmi – ha chiuso il sindaco nella sua lettera – che le sinergie messe in campo in tante occasioni trascorse tra il nostro Comune e la Fondazione che oggi rappresenti possano trovare altri momenti proficui di confronto, di dialogo e di comune crescita. Nell’esprimerti il mio in bocca al lupo, spero che sin da subito possiamo trovare terreni per rinnovare una collaborazione che non è mai venuta meno”.