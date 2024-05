Assistenza Medica alla Festa dei Ceri di Gubbio, 40 interventi

Durante la celebrazione della Festa dei Ceri di Gubbio, l’Usl Umbria 1 ha messo in atto un piano completo per garantire l’assistenza medica ai partecipanti. Attraverso l’allestimento di tre punti medici avanzati in punti chiave della città e la presenza di un’equipe di soccorritori a piedi in piazza Grande, l’obiettivo era quello di rispondere prontamente a qualsiasi emergenza sanitaria.

Il bollettino degli interventi sanitari effettuati durante la prima metà della giornata della festa fornisce un dettagliato resoconto delle situazioni affrontate. Tra i casi segnalati, si registrano diverse emergenze, inclusi episodi di crisi epilettica, sincopi, svenimenti, attacchi di panico, politraumi, traumi minori, ferite medicate, ipertensione, epistassi e ipotensione. Complessivamente, sono stati eseguiti 40 interventi sanitari, di cui 5 pazienti sono stati successivamente ricoverati presso l’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino.

La presenza di quattro ambulanze dislocate in punti strategici della città, come via dei Consoli, via Savelli, largo Mastro Giorgio e piazza San Francesco, ha facilitato il trasporto dei pazienti che necessitavano di cure ospedaliere. Inoltre, l’organizzazione di tre punti medici avanzati nei pressi di palazzo dei Consoli, palazzo Comunale e palazzo Pretorio ha permesso l’intervento immediato del personale medico in caso di necessità.