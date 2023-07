Torna “Umbria in Voce”, workshop ed eventi tra passato e futuro

E’ arrivato alla sua nona edizione “Umbria in Voce”, festival che si conferma come uno dei più attesi nel territorio di Gubbio e dei comuni limitrofi e che questa mattina è stato presentato in Sala Consiliare dal suo direttore artistico Claudia Fofi, dal sindaco di Gubbio Filippo Stirati e dall’assessora alle Politiche Giovanili Simona Minelli. Ampia la rete di partner pubblici e privati che hanno investito quest’anno sul progetto, Comune di Gubbio in primis, e che permetteranno alla manifestazione di mettere in campo, per questo 2023, un programma lungo e articolato, che si protrarrà fino al mese di ottobre. La manifestazione ha anche il patrocinio del Regione Umbria e il sostegno della Fondazione Perugia.

“Puntando a rafforzare il successo di pubblico e la partecipazione tanto da parte della popolazione locale quanto dei flussi di viaggiatori in cerca di mète e esperienze originali e stimolanti – ha sottolineato Claudia Fofi – la manifestazione ruoterà anche quest’anno intorno al tema della voce umana. Filo conduttore è, appunto, “La voce, tra passato e futuro” e il palinsesto come sempre si strutturerà in occasioni formative e spettacoli. Ospiteremo artisti che prendono le mosse dalla tradizione orale e arcaica e creativi che impostano la propria ricerca sulla voce in chiave contemporanea, a partire dall’elettronica e dagli strumenti offerti dalle nuove tecnologie. Al fianco di personalità prestigiose del panorama italiano, troveranno valorizzazione anche molti artisti locali di grande valore, di cui si contribuisce allo sviluppo professionale e artistico, offrendo uno spazio e una cornice comunicativa di alto livello in cui incontrarsi e crescere”.

Il festival anche per questa edizione conferma la sua presenza a Scheggia e Pascelupo, “una tradizione ormai ben consolidata – spiega Fofi – alla quale quest’anno si aggiunge una nuova collaborazione con il Comune di Valfabbrica, che ospiterà a Casacastalda una performance molto interessante. Sperimenteremo anche un nuovo modo di intendere il rapporto tra il pubblico e il palcoscenico, rompendone la tradizionale staticità e rendendolo più partecipato grazie al coinvolgimento diretto degli spettatori nella rappresentazione, attraverso la realizzazione di eventi site-specific, l’improvvisazione e la predisposizione di eventi laboratoriali ed esperienziali connessi agli eventi. Per fare alcuni esempi, nel piccolo paese di Scheggia, durante l’evento “Palco aperto a poeti e musicanti” , gli spettatori presenti saranno invitati a prendere la parola con una poesia o un canto. La stessa dinamica emozionale si ricercherà con l’evento “Itinerante. Voci nelle piccole chiese”, una passeggiata nel centro storico di Gubbio intercalata e impreziosita da voci soliste, giovani strumentiste e polifonie vocali”.

Tanti i laboratori, come sempre aperti a ogni livello di esperienza. Tra gli altri, nel mese di ottobre, per il tradizionale sabato in biblioteca, Umbria in Voce Kids sarà dedicato al teatro, con un’esperienza per i più piccoli basata sul genio e la poesia di Gianni Rodari, ideata e curata da Emma Tramontana, attrice e formatrice folignate.

Di “occasione preziosa” ha parlato l’assessore alle Politiche Giovanili e ai Servizi Sociali Simona Minelli, che ha sottolineato come “Umbria in Voce sia anche un incredibile palcoscenico che dà spazio alle tante persone talentuose che vivono nel nostro territorio, dando vita a un mix di creatività, capacità di innovazione e valorizzazione di competenze e luoghi che rendono un unicum questo evento”. Anche il sindaco Filippo Stirati ha sottolineato “la grande capacità di Umbria in Voce di mettere insieme i talenti del nostro territorio con altri di carattere nazionale e internazionale, caratteristica che denota una notevole capacità di crescita. Umbria in Voce è un progetto che ha resistito, si è arricchito e si è imposto nel tempo e siamo particolarmente orgogliosi di averci creduto sin dai suoi esordi”.