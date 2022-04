Il Rugby Gubbio inizia bene il girone di ritorno e vince a Fano 24-14

Fin dal riscaldamento pre-partita si è visto che i ragazzi del Rugby Gubbio erano arrivati a casa del Fano Rugby, in terra marchigiana, concentrati e determinati a vincere. Bisognava fare 4 mete e così è stato.

Fonte Ufficio Stampa

Rugby Gubbio

A muovere il gabellino dei punti per primo è il Gubbio con una meta di Matteo Corazzi, ex capitano del Mogliano Rugby, che schiaccia il pallone dopo un raggruppamento da touche. 5-0 per il Rugby Gubbio. Calcio di punizione per il Fano, 5-3. Meta di Giovanni Di Fiore dopo una bella corsa dove è riuscito a bucare la difesa avversaria. Trasformazione di Marco Pascolini.

12-3 per Gubbio.

Punizione per il Fano, 12-6.

Meta di Sebastiano Capannelli, eletto poi Man Of The Match, trasformata da Pascolini.

19-6 per il Rugby Gubbio.

Punizione per il Fano, 19-9.

Meta del Fano 19-14.

Meta del Gubbio con Federico Larrecharte, che fissa il punteggio finale sul 24-14, con 4 mete segnate e punti importantissimi per la classifica della Fase Promozione del Campionato Serie C di Rugby.

Onore agli avversari del Fano Rugby, squadra molto forte, che non ha mai mollato, rendendo la partita spettacolare e tiratissima fino all’ultimo minuto.

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Giuseppe Casagrande, Pretotto Luigi, Mattia Scotti, Marco Caroli, Sebastiano Capannelli, Marco Bellezza, Matteo Corazzi, Francesco Rossi, Davide Gioè, Marco Pascolini, Alessio Ghirelli, Riccardo Tomassoli, Tommaso Micale, Giovanni Di Fiore, Federico Larrecharte, Riccardo Tosti, Giancarlo Fiorucci, Alessio Merangola, Gabriele Micale, Tommaso Del Ventura, Andrea Stefani, Francesco Lorenzi.

Head Coach Gianluca Gamboni insieme a Lucio Sollevanti, assistente allenatore, Giampiero Lombardini, allenatore dei trequarti, Paolo Menichetti, allenatore della mischia, Daniele Fiorucci, preparatore dei lanciatori delle rimesse laterali e Francesco Rossi, specialista delle touche.

Prossima partita per il Rugby Gubbio il 24 Aprile a Gubbio, ore 15:30, contro il San Benedetto del Tronto.