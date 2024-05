Festa dei Ceri, tutte le modifiche alla circolazione

In occasione della Festa dei Ceri sono stabiliti una serie di cambiamenti per quello che riguarda circolazione e sosta nel centro storico cittadino.

In dettaglio tutti i divieti e le zone di sosta disponibili:

Divieto di accesso nel centro storico per i veicoli non autorizzati dalle ore 14.00 del 14 maggio 2024 alle ore 7.00 del 16 maggio 2024, mediante l’apposizione delle apposite transenne fisse e mobili nelle porte di accesso alla città, con contestuale chiusura dei varchi della ZTL, mentre i veicoli autorizzati addetti alla consegna delle merci potranno accedere in centro il giorno 15 maggio 2024 da Porta Ortacci, esclusivamente dalle ore 5.00 alle ore 8.30

Divieto di sosta con rimozione in tutto il centro storico, ad esclusione dei mezzi di emergenza, di soccorso e pronto intervento, il 15 maggio 2024 dalle ore 05.00 alle ore 24.00;

Dalle ore 14.00 del 14 maggio 2024 alle ore 14.00 del 16 maggio 2024 il divieto di sosta con rimozione all’interno del parcheggio denominato dell’Ex Seminario e del piano di superficie e primo interrato del parcheggio antistante la Funivia “Colle Eletto”, ad esclusione dei veicoli muniti di permesso di circolazione nella zona a traffico limitato del centro storico;

Il 15 maggio 2024, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, nel parcheggio di Via di Fonte Avellana, retrostante l’abside di S.Pietro, la sosta sarà consentita ai veicoli autorizzati per la ZTL, senza possibilità però di transito in entrata ed uscita

Il 15 maggio 2024, dalle ore 6.00 alle 21.00 divieto di sosta con rimozione in Via Borgo Santa Lucia;

Il 15 maggio 2024, dalle ore 6.00 alle 22.00 il divieto di sosta con rimozione in Strada di San Girolamo;

Divieto di sosta con rimozione, ad esclusione di motocicli e ciclomotori, dalle ore 05.00 alle ore 22.00 del 15 maggio 2024, presso:

– il parcheggio antistante la Chiesa di S. Agostino;

– il parcheggio adiacente la Farmacia di Via Campo di Marte (parte);

– il parcheggio di Via Perugina antistante l’Edificio Scolastico (parte);

I bus turistici potranno sostare nel Parcheggio dello Stadio Barbetti in Via del Bottagnone dalle ore 06.00 del 14 maggio alle ore 20.00 del 15 maggio 2024;

E’ stabilito il 15 maggio 2024, dalle ore 5.00 alle ore 20.00:

– il divieto di sosta con rimozione in Viale del Teatro Romano (tratto), ad esclusione dei veicoli al servizio di titolari di contrassegno di circolazione “Invalidi” fino a concorrenza dei posti disponibili;

– il divieto di sosta con rimozione in Piazza Quaranta Martiri, area retrostante la garitta della Polizia Municipale e area sud del parcheggio a pagamento (compresa traversa Via Mazzatinti), ad esclusione dei veicoli delle forze di polizia e dei veicoli di scorta alle Autorità istituzionali; è fatta salva la possibilità di raggiungere l’area di stazionamento da parte dei taxi locali;

E’ stabilito il divieto di sosta con rimozione nel tratto compreso fra l’area di manovra autobus e l’ingresso della Basilica di Sant’Ubaldo, il giorno 15 maggio 2024 dalle ore 16.00 alle ore 21.00, area che dovrà essere riservata ed opportunamente delimitata per la sosta dei mezzi di soccorso;

E’ stabilito il divieto di circolazione il 15 maggio 2024 dalle ore 15.00 alle ore 22.00 lungo la strada che conduce alla Basilica di S. Ubaldo a partite dall’area c.d del Belvedere;

E’ stabilito il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 14.00 del 14.5.2024 alle ore 22.00 del 15.5.2024 in Via Perugina, tratto compreso tra Viale Don Minzoni e Largo di Porta Marmorea.

Tutti i parcheggi a pagamento non interdetti alla circolazione, NEI GIORNI DEI CERI GRANDI, MEZZANI E PICCOLI, saranno a sosta libera

Altri parcheggi disponibili per cittadini e visitatori saranno raggiungibili seguendo le indicazioni della segnaletica temporanea collocata in questi giorni, vale a dire:

– Parcheggio Teatro Romano

– Parcheggio San Pietro

– Istituto Tecnico Commerciale Gattapone

– Parcheggio San Benedetto

– Parcheggio S.Lucia

– Parcheggio di Piazzale L. Da Vinci antistante il circolo Tennis

– Parcheggi in Via del Bottagnone

– Parcheggi adiacenti i centri commerciali in Via Ubaldi

– Parcheggi circostanti il Parco della Vittorina

– Parcheggi circostanti i supermercati di Via Tifernate e Via Michelangelo

– Parcheggio del Liceo Artistico in Via dell’Arboreto

I servizi e le attivita’ che abbiano necessita’ di effettuare consegne il giorno 15 maggio potranno accedere al centro storico nella fascia oraria 5:00-8:30, con ingresso ed uscita da Porta Ortacci, previa comunicazione, entro le ore 14.00 di lunedi’ 13 maggio, all’indirizzo ztl@comune.gubbio.pg.it della targa dei veicoli con cui si effettuera’ il transito.