Morto Raffaele Gasparri Croce Bianca Gubbio in lutto

Comunità di Gubbio ricorda impegno e eredità del presidente

Con profondo dolore la Croce Bianca Città di Gubbio ODV comunica la scomparsa del proprio presidente Raffaele Gasparri, figura centrale nella storia recente dell’associazione e punto di riferimento per l’intera comunità del volontariato sanitario.

La notizia ha immediatamente suscitato un’ondata di cordoglio a Gubbio e nel territorio umbro, dove Gasparri è stato riconosciuto come una guida capace di unire visione organizzativa e forte senso umano del servizio.

Un percorso di crescita e consolidamento

Nel corso del suo mandato, Gasparri ha contribuito in modo determinante alla rifondazione e al rafforzamento della Croce Bianca, accompagnandola in un processo di crescita strutturale e operativa. L’associazione ha consolidato nel tempo il proprio ruolo all’interno del sistema sanitario regionale, ampliando servizi e presenza sul territorio.

Il suo approccio è sempre stato orientato alla continuità e alla solidità organizzativa, con una costante attenzione alla funzione sociale del volontariato e alla sua capacità di risposta nelle emergenze.

Una figura di riferimento per i volontari

Il presidente scomparso è stato descritto all’interno dell’associazione come una presenza costante e affidabile. Il suo impegno non si è limitato agli aspetti istituzionali, ma ha coinvolto direttamente la vita associativa quotidiana, rafforzando il legame tra volontari, operatori e comunità.

La sua azione ha contribuito a consolidare uno spirito di appartenenza forte, basato su responsabilità condivisa e dedizione al servizio pubblico.

Il cordoglio della comunità

La Croce Bianca Città di Gubbio ODV si stringe attorno alla famiglia, alla moglie Anna, alle figlie, ai nipoti e ai parenti tutti, esprimendo profonda vicinanza in questo momento di dolore.

Il vuoto lasciato dalla sua scomparsa viene definito incolmabile all’interno della realtà associativa, che riconosce in Gasparri un punto di riferimento umano e organizzativo difficilmente sostituibile.

Un’eredità di valori e servizio

L’associazione sottolinea la volontà di proseguire il cammino tracciato, mantenendo vivi i valori che hanno guidato l’azione del presidente: impegno, solidarietà e servizio alla comunità.

Il suo esempio resterà riferimento stabile per volontari e operatori, chiamati a portare avanti l’attività con lo stesso spirito che ha caratterizzato la sua guida.

Il suo nome rimane legato alla crescita della Croce Bianca e al rafforzamento del suo ruolo nel tessuto sociale e sanitario del territorio.