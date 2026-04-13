Rugby Gubbio doma i Cavalieri Union vincendo al Coppiolo 26-7

Da 2-0 a 3-4, l’Inter vince a Como in rimonta e vola a +9 sul Napoli Tre punti pesanti in chiave scudetto per i nerazzurri grazie alle doppiette di Thuram e Dumfries.

Elezioni Ungheria, vince Magyar “Orban si è congratulato per la nostra vittoria” ROMA (ITALPRESS) – Con lo spoglio delle elezioni politiche ungheresi al 45,7%, il partito Tisza di Pèter Magyar avrebbe la maggioranza dei due terzi al parlamento di Budapest che gli consentirebbe di apportare modifiche alla costituzione. A Tisza andrebbero 135 seggi, mentre il partito Fidesz del premier uscente Viktor Orban si fermerebbe a 57. All’estrema […]

Freuler e Orsolini piegano il Lecce, il Bologna vince 2-0 al Dall’Ara Per i rossoblu' una carica di energia pre-Birmingham, per i salentini ancora un ko.

Ismea a Vinitaly: strategie, strumenti e prospettive per il vino italiano VERONA (ITALPRESS) – Ismea è presente alla 58^ edizione di Vinitaly con un articolato programma di iniziative e uno stand dedicato presso il Palaexpo Masaf.L’Istituto ha promosso due momenti di confronto e approfondimento rivolti agli operatori della filiera vitivinicola, alle istituzioni e ai media, confermando il proprio ruolo di supporto strategico al settore.Ad aprire il […]

Vinitaly, Lollobrigida “Il vino racconta i nostri territori” VERONA (ITALPRESS) – Una bottiglia lunga trenta metri e alta dieci che reca sull’etichetta la scritta “Dentro c’è l’Italia”, perchè in una bottiglia grande cento volte il normale c’è spazio per contenere i vitigni che caratterizzano i territori italiani da Nord a Sud. E’ questo il nuovo concept dello spazio espositivo del Ministero dell’Agricoltura alla […]

Sinner re a Montecarlo, batte Alcaraz e torna numero 1 del mondo L'azzurro piega in finale il rivale spagnolo con il punteggio di 7-6 (5) 6-3.

Il Parma rallenta la rincorsa del Napoli, al Tardini finisce 1-1 Strefezza sblocca subito il risultato, il pareggio di McTominay nella ripresa

Vinitaly, l’arte del vino diventa spettacolo con “Dentro c’è l’Italia” VERONA (ITALPRESS) – Più di cento giovani artisti hanno portato in scena, a Verona, lo spettacolo “Dentro c’è l’Italia”, celebrazione dell’arte del vino italiano in forma di danza, musica e teatro. Un evento festoso e coinvolgente, promosso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che, in piazza Bra, ha fatto da apertura alla […]

La Parigi-Roubaix a Wout Van Aert, battuto in volata Tadej Pogacar Terzo posto per Jasper Stuyven, nella corsa Under 23 trionfa Davide Donati.