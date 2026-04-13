Rugby Gubbio doma i Cavalieri Union vincendo al Coppiolo 26-7

Vittoria netta per i Lupi che superano la compagine toscana
Il Rugby Gubbio chiude in bellezza il proprio percorso casalingo stagionale superando con autorità i Cavalieri Union in una sfida valida per il Campionato Nazionale di Serie B. Sul prato del Coppiolo, sostenuti da una cornice di pubblico straordinaria, gli atleti guidati da coach McDonnell hanno interpretato il match con una ferocia agonistica esemplare.
Dominio assoluto dei Lupi eugubini
Sin dai primi minuti di gioco, la compagine locale ha imposto un ritmo serrato, costringendo gli avversari a una difesa affannosa e dimostrando una superiorità tecnica evidente in ogni fase della manovra.
Superiorità nel pacchetto di mischia
Il punteggio si sblocca grazie a un’azione corale finalizzata da Francesco Lorenzi, abile a capitalizzare la pressione offensiva. La precisione al piede di Dehan Neethling permette di aggiungere i punti della trasformazione, dando subito fiducia al gruppo. Successivamente, il baricentro del gioco si sposta stabilmente nella metà campo ospite. La forza del pacchetto di mischia eugubino diventa il fattore determinante dell’incontro, portando alle marcature pesanti di Luigi Pretotto e Anru Louis Van Rhyn. Queste segnature riflettono la solidità strutturale di una squadra capace di costruire il vantaggio attraverso la fatica e la coordinazione del reparto avanzato.
Gestione del match e fiammate individuali
Prima dell’intervallo, i Cavalieri Union riescono a trovare l’unico varco utile della loro partita, portandosi sul parziale di 19-7. Nella ripresa, nonostante il tentativo di reazione della formazione ospite, il Rugby Gubbio mantiene i nervi saldi e una tenuta difensiva impeccabile. A mettere il sigillo definitivo sul risultato è una splendida iniziativa individuale di Dehan Neethling. Il giocatore rompe la linea difensiva toscana con una corsa travolgente e provvede personalmente alla trasformazione, fissando il tabellino sul definitivo 26-7. La gestione degli ultimi minuti conferma la maturità raggiunta dal collettivo in questo torneo.
Bilancio positivo e prospettive future
Questa prestazione esalta il lavoro svolto durante l’intero arco del Campionato 2025/26. I ragazzi di McDonnell hanno lottato su ogni pallone, costruendo una classifica prestigiosa attraverso la dedizione e l’identità di gioco. Mentre la prima squadra si prepara per l’ultima trasferta a Siena prevista per il 3 maggio, arrivano segnali incoraggianti anche dal settore giovanile. La formazione Under 14 ha infatti ottenuto due successi significativi nel raggruppamento di Falconara. Il club si avvia così a concludere un’annata sportiva ricca di soddisfazioni, confermandosi come una realtà solida e in continua crescita nel panorama rugbistico nazionale.
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