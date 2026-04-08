Asilo San Pietro ottiene fondi PNRR per arredi innovativi

L’amministrazione di Gubbio potenzia i servizi per l’infanzia

Il Comune di Gubbio ha centrato un obiettivo strategico per il comparto dell’istruzione primaria, assicurandosi un finanziamento nazionale di 96mila euro. Le risorse, confermate dalla pubblicazione delle graduatorie ministeriali avvenuta questa mattina, sono state interamente vincolate alla dotazione di strumenti didattici e arredi d’avanguardia per il nuovo polo educativo del quartiere San Pietro. Il progetto si inserisce nella cornice degli investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, focalizzati sull’espansione e la qualificazione del sistema formativo integrato per la fascia di età compresa tra zero e sei anni.

L’accesso ai fondi è stato garantito dalla tempestività dell’ufficio tecnico comunale, che ha gestito con successo la procedura a sportello prevista dal bando. La velocità di inoltro della candidatura durante il clic day ha permesso all’ente di posizionarsi utilmente per la ricezione del contributo, superando la concorrenza di numerosi altri poli urbani.

Evoluzione pedagogica e spazi laboratorio

L’intervento trasformerà radicalmente la concezione degli interni del nido Il Cerbiatto. Gli ambienti non saranno più semplici contenitori di attività, ma veri e propri laboratori dinamici progettati per stimolare l’autonomia e la curiosità dei piccoli utenti. Gli investimenti si concentreranno su soluzioni modulari e strutture destinate allo sviluppo della motricità fine e della coordinazione.

Tra le novità principali figurano i tavoli luminosi, pensati per l’esplorazione scientifica precoce, e pareti attrezzate per attività sensoriali. L’approccio adottato mira a valorizzare l’ambiente come un educatore aggiunto, capace di influenzare positivamente il percorso cognitivo attraverso il gioco simbolico e l’interazione con materiali sicuri, ecosostenibili e dalle linee essenziali.

Outdoor education e benessere emotivo

Una quota rilevante della fornitura sarà dedicata alla dimensione esterna e alla relazione emotiva dei bambini. Sono previsti arredi per l’outdoor education, inclusi percorsi sensoriali, orti didattici e installazioni in legno che favoriscano il contatto diretto con gli elementi naturali. All’interno, verranno allestiti spazi raccolti e “tane” dedicate all’autoregolazione e al relax, garantendo un equilibrio tra stimolo ludico e necessità di protezione.

La scelta cromatica e la qualità costruttiva degli elementi puntano a una durabilità prolungata, offrendo allo stesso tempo un contesto visivo armonioso che faciliti il lavoro degli educatori e la serenità degli allievi.

Rigenerazione urbana e tempi di consegna

Parallelamente all’allestimento degli interni, il cantiere strutturale di San Pietro si avvia verso la fase conclusiva. La fine dei lavori è prevista per i primi giorni di maggio, segnando un momento di svolta non solo per la scuola ma per l’intera area monumentale della città. L’apertura del nuovo plesso coinciderà infatti con una profonda operazione di decoro urbano.

La zona antistante l’ingresso della Biblioteca Sperelliana sarà soggetta a una riqualificazione pedonale, eliminando definitivamente i disagi legati ai cantieri pluriennali. Questo nuovo assetto viario integrerà elementi di arredo cittadino che armonizzeranno il contesto storico con le esigenze di sicurezza e vivibilità legate alla presenza della struttura scolastica. L’amministrazione comunale ha ribadito come questo investimento rappresenti una base concreta per lo sviluppo delle future generazioni residenti nel territorio.