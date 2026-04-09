Rugby azzurro a Gubbio: sfida Italia-Spagna verso il Mondiale

Al Barbetti il test internazionale della Nazionale Under 20
Gubbio, 9 aprile 2026 – La città di Gubbio si prepara a indossare la maglia azzurra per un evento senza precedenti nel panorama sportivo locale. Sabato 6 giugno, il rettangolo verde dello Stadio Barbetti diventerà il teatro dello scontro internazionale tra la Nazionale Italiana Under 20 e i pari età della Spagna. Il fischio d’inizio, programmato per le ore 18:00, segnerà il culmine di una giornata dedicata interamente alla palla ovale, con i cancelli che apriranno i battenti già dalle 15:00 per accogliere i tifosi.
Questo confronto costituisce lo snodo cruciale per la preparazione tecnica degli Azzurrini, che sta affinando gli schemi e condizione fisica in vista del prestigioso Campionato Mondiale U20, che avrà luogo in Georgia dal 27 giugno al 18 luglio. Sfidare la formazione iberica permette allo staff tecnico di valutare la solidità del roster in un contesto ad alta intensità agonistica. Dietro la macchina organizzativa dell’evento batte il cuore dell’ASD Rugby Gubbio 1984, il club che ha lavorato con determinazione per portare per la prima volta la rappresentativa nazionale in territorio umbro.
I supporter possono assicurarsi un posto in tribuna attraverso la piattaforma digitale Ticket Notlife (https://ticket.notlife.it/
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