Rugby azzurro a Gubbio: sfida Italia-Spagna verso il Mondiale

Leone XIV riceve gli atleti di Milano Cortina “Sport sia spazio di incontro” "Con la vostra presenza avete mostrato la possibilita' di pace", le parole del Papa

Conte “Quattro anni zero riforme, Italia in braghe di tela” ROMA (ITALPRESS) – Quattro anni zero riforme, l’Italia si trova in braghe di tela, abbiamo un ceto medio completamente impoverito, i salari sono crollati, abbiamo la pressione fiscale più alta degli ultimi 10 anni, tre anni consecutivi di calo della produzione industriale”. Lo ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, in aula […]

Schlein “Toccherà a noi costruire alternativa con i nostri alleati” ROMA (ITALPRESS) – “Avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne, avete molta voglia di tornare all’opposzione e vi accontenteremo”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla Camera, dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Se non è troppo impegnata con gli scandali ogni giorno dei […]

Webuild, a Lane il contratto per progetto autostradale da 509 mln in Florida MILANO (ITALPRESS) – Lane, controllata statunitense di Webuild, si aggiudica il contratto “Moving I-4 Forward – Project 2” da USD 582 milioni (509 milioni di euro, al 100% Lane) per la progettazione e la costruzione di un tratto chiave del più ampio programma di ammodernamento della Interstate-4 (I-4), contribuendo a potenziare la connettività in Florida. […]

Iran, Meloni “A un passo da punto non ritorno, perseguire prospettiva pace” ROMA (ITALPRESS) – “Nella notte tra martedì e mercoledì è stato concordato un temporaneo cessate il fuoco tra l’Iran, gli Stati Uniti e i rispettivi alleati nel conflitto iniziato lo scorso 28 febbraio. Siamo arrivati a un passo dal punto di non ritorno, ma ora abbiamo davanti una pur flebile prospettiva di pace, che deve […]

Trump “Forze USA in Iran finchè accordo rispettato, pronti a reagire” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Tutte le navi, gli aerei e il personale militare statunitense, con munizioni, armamenti e qualsiasi altra cosa appropriata e necessaria per la persecuzione e la distruzione letale di un nemico già sostanzialmente indebolito, rimarranno in Iran e nelle aree circostanti fino a quando il vero accordo raggiunto non sarà pienamente […]

Barcellona ko in casa: l’Atletico Madrid vince 2-0 Rosso a Cubarsi, Alvarez e Sorloth decidono la gara

Douè e Kvaratskhelia stendono il Liverpool: il Psg vince 2-0 Francesi brillanti, Reds incapaci di reagire.

Cina, il razzo Long March-8 invia nello spazio nuovi satelliti Internet WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ieri ha lanciato un razzo vettore Long March-8 nella provincia insulare meridionale di Hainan, inviando nello spazio 18 satelliti Internet. Il razzo è decollato alle 21:32 (ora di Pechino) dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan. Ha collocato con successo nell’orbita prevista i carichi utili, ovvero […]