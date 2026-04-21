Fuori i Secondi, a Gualdo Tadino arriva la grande boxe il 26 aprile

Grande evento sportivo in scena a Gualdo Tadino domenica

La boxe Gualdo Tadino si prepara a vivere una giornata di grande sport con l’evento “Fuori i Secondi”, in programma domenica 26 aprile alle ore 16 al Palazzetto dello Sport “Carlo Angelo Luzi”. Un appuntamento che segna l’arrivo del pugilato di alto livello in città, con un cartellone ricco e trasversale.

La manifestazione, organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana insieme alla società Perugia Fight e con il patrocinio del Comune, rappresenta il primo appuntamento di un tour regionale che punta a valorizzare la disciplina e ad avvicinare il pubblico, in particolare i più giovani.

Un evento sportivo di respiro interregionale

Sul ring saliranno 28 pugili provenienti da diverse regioni del Centro Italia: Umbria, Marche, Toscana e Lazio. Il programma prevede incontri suddivisi per categorie, dai più piccoli fino agli atleti élite, con la presenza anche di quattro pugili professionisti.

Una varietà che testimonia la volontà degli organizzatori di offrire uno spettacolo completo, capace di coniugare tecnica, agonismo e crescita sportiva. L’obiettivo è quello di mostrare il pugilato nella sua dimensione autentica, lontana dagli stereotipi e legata ai valori di disciplina, rispetto e sacrificio.

Sport e territorio, un legame rafforzato

La scelta di Gualdo Tadino come tappa inaugurale del tour non è casuale. L’evento rappresenta un’occasione concreta per promuovere il territorio attraverso lo sport, coinvolgendo comunità locali e appassionati.

Tra i protagonisti più attesi figura Nourddinne Nordin, pugile originario della vicina Scheggia, che combatterà davanti al pubblico di casa. Una presenza significativa anche per il suo impegno sociale, in particolare nelle attività di sensibilizzazione contro il bullismo promosse nelle scuole.

Una giornata che unisce sport e solidarietà

L’iniziativa non si limita all’aspetto agonistico. Parte dell’incasso, con biglietto d’ingresso fissato a 10 euro, sarà destinata a un ente del territorio, conferendo alla manifestazione un valore solidale.

Un elemento che rafforza il senso dell’evento, trasformandolo in un momento di partecipazione collettiva. Sport e beneficenza si intrecciano così in un’unica giornata, capace di coinvolgere un pubblico ampio.

Il via a un nuovo percorso pugilistico

“Fuori i Secondi” rappresenta anche l’inizio di un progetto più ampio. Il tour regionale promosso da Perugia Fight mira a diffondere la cultura del pugilato, evidenziando come si tratti di una disciplina educativa oltre che competitiva.

L’organizzazione ha lavorato a lungo per costruire un evento strutturato, in grado di garantire qualità tecnica e sicurezza. Il livello degli incontri annunciati lascia prevedere un pomeriggio di alto profilo sportivo.

Attesa per il debutto sul ring gualdese

L’appuntamento è fissato per domenica 26 aprile al Palasport “Carlo Angelo Luzi”, con inizio alle ore 16. L’attesa cresce tra gli appassionati e tra gli stessi atleti, pronti a confrontarsi davanti al pubblico.

Gualdo Tadino si prepara così ad accogliere una manifestazione che unisce sport, territorio e solidarietà, confermando il valore del pugilato come strumento di aggregazione e crescita sociale.