Tir in fiamme sulla Flaminia, intervento dei vigili del fuoco a Gaifana

Paura lungo la SS3 al km 171+500: in fumo il differenziale di un autoarticolato carico di cemento
Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi lungo la SS3 Flaminia, dove un autoarticolato adibito al trasporto di cemento è stato interessato da un incendio mentre percorreva il tratto al km 171+500, nel territorio di Gaifana.
L’allarme è scattato intorno alle 19.15, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana per domare le fiamme che avevano coinvolto il differenziale del mezzo pesante.
Grazie al tempestivo intervento delle squadre di soccorso, il rogo è stato rapidamente contenuto evitando che si propagasse all’intero autoarticolato e soprattutto al carico di cemento trasportato dal tir.
Non si segnalano feriti. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. Sul posto sono stati effettuati gli interventi di messa in sicurezza del mezzo e della carreggiata per consentire il ripristino della normale circolazione lungo la Flaminia.
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