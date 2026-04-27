Gubbio playoff: ottavo posto e vittoria netta sul Pineto

Successo decisivo a Gubbio, rossoblù pronti alla sfida
Il Gubbio chiude la stagione regolare nel migliore dei modi. Il 2-0 sul Pineto vale l’ottavo posto e l’accesso ai playoff, con un risultato che assume ancora più peso alla luce degli altri verdetti di giornata.
Per la prima volta, i rossoblù conquistano anche il primato regionale, agganciando in classifica la Ternana e superandola grazie agli scontri diretti. Un traguardo significativo che certifica la crescita della squadra.
Primo tempo di controllo e vantaggio meritato
L’approccio è deciso. Il Gubbio mostra subito intensità e qualità nelle giocate. Saber sfiora il gol di testa, poi Ghirardello prova da fuori senza fortuna. Il segnale è chiaro: i padroni di casa vogliono chiudere bene il campionato.
Il vantaggio arriva a metà frazione con un’azione corale. Recupero alto, scambi rapidi, inserimenti precisi. Carraro finalizza con lucidità, premiando una manovra costruita con ordine e tempi giusti.
Il Pineto prova a reagire. Una punizione di El Haddad sfiora l’incrocio, ma il Gubbio mantiene il controllo senza concedere troppo.
Ripresa concreta e raddoppio decisivo
Nella seconda parte il copione non cambia. Gli ospiti cercano spazi, ma trovano un Gubbio attento. Bagnolini risponde presente con due interventi importanti, mantenendo il vantaggio.
Poi arriva il colpo che chiude la partita. Il giovane Bacalini, all’esordio tra i professionisti, si rende protagonista servendo un pallone in profondità. Mastropietro attacca lo spazio e batte il portiere con freddezza.
Il 2-0 mette al sicuro il risultato. Nel finale, altre occasioni per i rossoblù, ma senza modificare il punteggio.
Scelte strategiche e segnali per il futuro
La gestione della gara tiene conto anche dei diffidati, lasciati a riposo in vista dei playoff. Una scelta lucida che conferma la visione della squadra, già proiettata al prossimo impegno.
Spazio anche ai giovani, con segnali incoraggianti dalla Primavera. L’esordio di Bacalini rappresenta un investimento sul futuro e un segnale di continuità.
Playoff alle porte con fiducia
Il successo contro il Pineto è più di una semplice vittoria. È un’iniezione di fiducia in vista del primo turno playoff, che vedrà nuovamente le due squadre affrontarsi, questa volta in trasferta.
Il Gubbio arriva all’appuntamento con entusiasmo e consapevolezza. La stagione regolare si chiude con il massimo risultato possibile. Ora inizia un’altra fase, dove ogni dettaglio farà la differenza.
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