Vescovo Accrocca accolto a Gualdo Tadino

Incontro istituzionale e celebrazioni nel centro di Gualdo Tadino

Accoglienza calorosa e partecipata per il Vescovo Accrocca, protagonista di una giornata intensa che ha visto la comunità stringersi attorno al nuovo Pastore della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno.

L’appuntamento, svoltosi domenica 26 aprile, ha rappresentato un momento significativo per il territorio, segnato da incontri istituzionali, momenti religiosi e una forte presenza di cittadini, associazioni e realtà locali.

Incontro con la comunità e le associazioni

La visita è iniziata con un momento di confronto presso la Chiesa di Santa Maria dei Raccomandati, dove il Vescovo ha incontrato il Consiglio pastorale cittadino, le associazioni, i gruppi e le confraternite.

Un primo contatto diretto con il tessuto sociale, che ha messo in evidenza il ruolo attivo delle realtà locali nella vita della comunità.

Accoglienza ufficiale in Municipio

Successivamente, il Vescovo è stato ricevuto nella Sala Consiliare del Comune, dove il sindaco Massimiliano Presciutti, insieme alla Giunta, ha dato il benvenuto ufficiale.

L’incontro si è svolto in un clima di grande partecipazione, con la presenza di autorità civili e militari e di numerosi rappresentanti del territorio, a testimonianza dell’importanza dell’evento.

Nel corso della cerimonia, è stato sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni e comunità, elemento ritenuto centrale per affrontare le sfide delle aree interne.

Il valore della comunità e delle relazioni

Nel suo intervento, il Vescovo ha evidenziato la vitalità del territorio, richiamando l’importanza delle relazioni e del servizio agli altri.

Un messaggio che ha posto al centro la necessità di superare individualismi e divisioni, valorizzando il senso di comunità e il bene comune.

Dono simbolico e momenti religiosi

In segno di accoglienza, l’Amministrazione comunale ha donato al Vescovo un’opera in ceramica raffigurante San Michele Arcangelo, simbolo identitario della città.

La giornata è poi proseguita con la benedizione della campana celebrativa del settimo centenario del Beato Angelo, patrono di Gualdo Tadino, presso la Cattedrale di San Benedetto.

Celebrazione e partecipazione dei giovani

Il momento conclusivo è stato rappresentato dalla Santa Messa, durante la quale il Vescovo ha amministrato il sacramento della Cresima ai giovani della comunità.

Una celebrazione vissuta con partecipazione e raccoglimento, che ha suggellato una giornata significativa per l’intero territorio, all’insegna dell’incontro e della condivisione.