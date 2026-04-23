Riapertura bretella Madonna dei Perugini grazie all’intervento

La delibera comunale sblocca i lavori attesi nella città di Gubbio

GUBBIO 24/04/2026 –La giunta comunale ha approvato la delibera che consente di avviare la fase operativa per la riapertura della bretella di Madonna dei Perugini, ponendo fine a una situazione di stallo che aveva generato disagi e rallentamenti nella circolazione urbana. Con questo atto, l’amministrazione sblocca definitivamente un intervento atteso da mesi, aprendo la strada alla gara e all’immediato avvio dei lavori. La decisione rappresenta un passaggio decisivo per la città, che potrà finalmente contare su un collegamento strategico per la mobilità locale e su una riqualificazione complessiva dell’area, rimasta incompiuta per troppo tempo.

Il progetto prevede una sistemazione strutturale definitiva della bretella. L’intervento comprenderà il rifacimento del manto stradale, la realizzazione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche, l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e la riqualificazione dell’intero tratto, con l’obiettivo di restituire sicurezza, continuità e decoro urbano. La bretella, una volta completata, permetterà di alleggerire il traffico nelle zone residenziali e di migliorare la fluidità della circolazione, soprattutto per i mezzi pesanti che oggi attraversano aree densamente abitate.

Uno degli elementi più significativi dell’operazione riguarda il metodo di finanziamento. Per la prima volta, il Comune di Gubbio applica in modo organico il principio delle compensazioni ambientali, seguendo una linea già adottata in altre realtà nazionali. Il progetto sarà finanziato con 200mila euro messi a disposizione da Ecosuntek spa per conto di Colacem e con 170mila euro dalle Cementerie Barbetti. Le risorse, previste dal D.lgs 190/2024, sono destinate a interventi che contribuiscono alla riduzione delle emissioni inquinanti generate dal traffico urbano. La nuova arteria, infatti, consentirà di deviare i mezzi pesanti lontano dagli insediamenti abitativi, migliorando la qualità dell’aria e la vivibilità dei quartieri.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Spartaco Capannelli, sottolinea come l’operazione rappresenti un punto di svolta: l’applicazione delle compensazioni ambientali introduce un modello chiaro, replicabile e capace di sbloccare situazioni ferme da mesi. La delibera approvata segna quindi non solo l’avvio di un cantiere atteso, ma anche un’evoluzione nella gestione amministrativa, orientata a strumenti più moderni e a una visione strutturata degli interventi sul territorio.

Con la gara ormai imminente, l’amministrazione punta ad avviare i lavori in tempi rapidi, restituendo alla città un’infrastruttura essenziale per la mobilità e per la qualità dello spazio urbano. La riapertura della bretella di Madonna dei Perugini diventa così un tassello fondamentale nel percorso di riqualificazione e modernizzazione della viabilità cittadina, come riporta l’ufficio stampa del Comune di Gubbio.