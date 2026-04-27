Esseti Terni Basket vince Gara 1 playoff contro Gubbio 59-47

Padroni di casa avanti nella serie, Gubbio rincorre
Avvio deciso e gestione lucida. L’Esseti Basket Terni si prende Gara 1 della semifinale playoff battendo 59-47 l’EMI Basket Gubbio sul parquet del Paladivittorio. La serie si apre così sull’1-0 per i ternani, davanti a un pubblico numeroso e partecipe.
Una partita indirizzata fin dai primi minuti e gestita con solidità fino alla sirena finale.
Partenza forte e primo strappo
L’approccio dei padroni di casa è immediato. Terni apre con un parziale di 7-0, mettendo in difficoltà l’attacco ospite. Gubbio fatica a trovare ritmo, ma resta in partita grazie alle iniziative di Mulazzani, che firma i primi punti e limita il divario.
Il primo quarto è fisico, intenso, segnato da difese aggressive. Terni chiude avanti 15-10, confermando il controllo iniziale.
Break decisivo prima dell’intervallo
Nel secondo periodo gli eugubini reagiscono. Arriva il pareggio sul 16-16, segnale di una possibile inversione. Tuttavia, la risposta di Terni è immediata e pesante.
Un parziale di 18-5 cambia l’inerzia. I padroni di casa alzano il ritmo, trovano soluzioni offensive efficaci e scavano il solco. All’intervallo il punteggio dice 34-21.
Gestione nella ripresa
Al rientro dagli spogliatoi Terni prova a chiudere i conti. Il vantaggio cresce fino al +20, massimo margine della gara. Gubbio non si arrende, resta compatto e limita ulteriori danni.
Il terzo quarto si chiude sul 46-31. Gli ospiti restano in scia, ma senza riuscire a riaprire realmente la partita.
Tentativo di rimonta e controllo finale
Negli ultimi dieci minuti Gubbio prova l’assalto. La distanza si riduce fino al -9, riaccendendo per un attimo la sfida. Terni, però, mantiene lucidità, gestisce i possessi e difende con ordine.
Il finale è sotto controllo. Il 59-47 premia la squadra di casa, che porta a casa meritatamente il primo atto della serie.
Protagonisti e prossimo appuntamento
Tra i migliori spicca Donkor, top scorer con 14 punti, ben supportato da Kovachev e Marra. In casa Gubbio, segnali positivi dal rientro di Carter, anch’egli a quota 14.
Ora la serie si sposta a Gubbio. Appuntamento mercoledì 29 aprile alla Polivalente, dove la squadra ospite cercherà di pareggiare i conti e allungare la semifinale a Gara 3.
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