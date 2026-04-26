Intitolato a Maria Spigarelli il parco cittadino di Cerqueto

Cerimonia a Gualdo Tadino nel segno della Resistenza

Un nuovo spazio della città porta da oggi il nome di una protagonista della storia locale. Il Parco nella frazione di Cerqueto è stato ufficialmente intitolato a Maria Spigarelli, nel pomeriggio del 25 aprile, in occasione delle celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione.

La cerimonia ha rappresentato un momento di forte intensità emotiva, con la partecipazione delle istituzioni, dei familiari della partigiana e di numerosi cittadini.

Un omaggio alla memoria della Resistenza

Maria Spigarelli, conosciuta come “Meri”, è stata una figura significativa della Resistenza gualdese. L’intitolazione del parco di via Lussemburgo vuole rendere omaggio al suo contributo nella difesa della libertà e della democrazia durante gli anni della Seconda guerra mondiale.

Nel corso dell’evento è stato proiettato un video che ha ripercorso la sua testimonianza, riportando alla luce i momenti difficili vissuti in quegli anni e rafforzando il valore simbolico dell’iniziativa.

Partecipazione e ricordo condiviso

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Massimiliano Presciutti, la Giunta comunale e i familiari di Maria Spigarelli, visibilmente commossi.

L’intitolazione ha rappresentato non solo un tributo personale, ma anche un riconoscimento collettivo a tutte le donne che hanno contribuito alla lotta per la libertà.

Un progetto dedicato alle figure femminili

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio avviato dall’Amministrazione comunale, volto a valorizzare figure femminili di rilievo attraverso l’intitolazione di aree verdi cittadine.

Negli ultimi mesi, altri spazi pubblici sono stati dedicati a personalità di primo piano della storia italiana, rafforzando un progetto che unisce memoria, identità e valorizzazione del territorio.

Luoghi simbolo per le nuove generazioni

I parchi e i giardini intitolati diventano così luoghi simbolici, capaci di custodire e trasmettere la memoria storica.

Spazi vissuti quotidianamente, che assumono un valore educativo e civile, contribuendo a mantenere vivo il ricordo di chi ha lottato per un Paese più giusto e libero e offrendo un punto di riferimento per le nuove generazioni.