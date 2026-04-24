Incidente stradale scooter contro auto sulla SS3 a Gualdo Tadino

Ferito elitrasportato al San Giovanni Battista di Foligno dopo scontro

Scontro sulla SS3

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana è intervenuta lungo la SS3, in prossimità di Palazzo Mancinelli, variante in uscita da Gualdo Tadino, per un violento impatto tra uno scooter e un’autovettura. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando alcuni automobilisti hanno segnalato il mezzo a due ruote riverso sulla carreggiata e il conducente ferito a terra.

I soccorritori hanno raggiunto rapidamente il punto dell’incidente, trovando lo scooter gravemente danneggiato e l’auto con evidenti segni dell’urto sulla parte anteriore. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono state immediate, con la gestione del traffico resa necessaria per evitare ulteriori rischi in un tratto particolarmente frequentato.

Intervento dei sanitari e condizioni del ferito

Il personale del 118, arrivato con un’ambulanza medicalizzata, ha prestato le prime cure al conducente dello scooter, che presentava traumi significativi e condizioni considerate delicate. Dopo una valutazione rapida, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Nibbio, atterrato in un’area individuata poco distante dalla sede stradale.

Il ferito è stato stabilizzato e trasferito sull’elicottero per il trasporto urgente all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno, struttura di riferimento per i casi di maggiore complessità. L’equipe medica ha monitorato costantemente i parametri vitali durante il volo, mentre i Vigili del fuoco completavano le operazioni di bonifica della carreggiata.

Rilievi e gestione della viabilità

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, i due mezzi procedevano in direzioni opposte quando, per cause in accertamento, si sarebbe verificata l’interferenza fatale che ha portato all’impatto. La viabilità ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.

L’intervento coordinato tra Vigili del fuoco, 118 ed elisoccorso ha permesso una gestione rapida ed efficace dell’emergenza, riducendo i tempi di evacuazione del ferito e garantendo la sicurezza dell’area.